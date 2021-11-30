"Москва и мир": 4 новых развязки на МКАД и ураган в Турции

Меньше, чем через три года на МКАД появятся четыре новые развязки. Та, что на пересечении с Осташковским шоссе, уже готова почти на 50%. Ее планируют открыть в 2022 году. Пока же специалисты сооружают опоры и пролетные строения путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода. Также идет устройство дождевой канализации.

Российские вакцины против коронавируса адаптируют к новому штамму "Омикрон". Этой работой уже занимаются в Центре имени Гамалеи. На выпуск обновленной версии "Спутника V" потребуется около 45 дней. Ученые делают это для подстраховки. Так необходимо действовать по протоколу, когда появляются новые штаммы, которые вызывают опасения. Но уже накануне российские специалисты заявляли, что и существующие вакцины способны защитить от новых мутаций коронавируса.

В Турции количество жертв урагана возросло до шести. Ранее информагенства сообщали о четырех погибших. За помощью к врачам обратились 46 раненных. По информации внешнеполитического ведомства России, сограждан среди них нет. Больше остальных досталось Стамбулу. Из-за сильного ветра в настоящий момент рейсы в аэропортах города приостановлены.

В Кантабрии затопило целый промышленный комплекс. В регионе местами было прервано железнодорожное и автомобильное движение. Во многих населенных пунктах были перебои с электроснабжением и телефонной связью.