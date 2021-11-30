"Москва и мир": погода в столице и республика Барбадос

В Москве зафиксировали самую высокую температуру и самое низкое атмосферное давление. Столбики термометров в районе главной метеостанции на ВДНХ к 7 утра поднялись до отметки +7,5 градуса. Прежний температурный рекорд был установлен в 1974 году. Тогда 30 ноября воздух в городе прогрелся почти до +6 градусов. Атмосферное давление, напротив, взяло курс на понижение и опустилось до 711 миллиметров ртутного столба. До этого самое низкое давление в этот день было 33 года назад.

В Москве продолжается дождь. Его в столичный регион принес циклон "Бенедикт". Синоптики не исключают, что он тоже войдет в историю как самым сильным за последние почте 70 лет.

За ночь в столице уже выпала пятая часть месячной нормы осадков. При этом днем добавится мокрый снег, который будет налипать на провода. Температура воздуха понизится до –3...–5 градусов. На дорогах появится гололедица. Дополнит картину сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Барбадос официально стал республикой и больше не подчиняется британской монархии. Первым избранным президентом страны стала 72-летняя Сандра Мэйсон. До этого три года она являлась генерал-губернатором острова. Событие отмечалось пышно. Гостем церемонии стал принц Уэльский Чарльз. Он наблюдал как на площади Национальных героев в Бриджтауне был спущен штандарт королевы и вместо него установлен флаг президента республики.

После официального вступления в должность главы государства в центре столицы прошел военный парад. Его транслировали на всех каналах местного телевидения. Еще одни событием церемонии стало объявление Рианны национальным героем Барбадоса. Об этом объявили на церемонии провозглашения республики. Певица родилась на острове и в 16 лет переехала в Соединенные Штаты, чтобы строить музыкальную карьеру. Несколько лет назад она стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США.

Российские вакцины против коронавируса адаптируют к новому штамму "Омикрон". Этой работой уже занимаются в Центре имени Гамалеи. На выпуск обновленной версии "Спутника V" потребуются около 45 дней. Ученые делают это для подстраховки, так необходимо действовать по протоколу, когда появляются новые штаммы, которые вызывают опасения. Но уже накануне российские специалисты заявляли, что и существующие вакцины способны защитить от новых мутаций коронавируса.

Штамм "Омикрон" был обнаружен в Южной Африке 11 ноября. Многие государства среагировали на это новыми мерами, в том числе Россия. С 28 ноября действуют ограничения на въезд для граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга. А приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 февраля 2022 года. Россиянам, прибывающим из стран Южной Африки, Китая, Израиля и Великобритании, необходимо пройти экспресс-тест на ковид.