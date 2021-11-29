"Москва и мир": погода в столице и слово года

Повышенный уровень погодной опасности объявлен в столице из-за сильного ветра. В городе ожидаются ливни и мокрый снег. Во вторник, 30 ноября, может выпасть 30% месячной нормы осадков. Такую погоду, по словам синоптиков, принесет циклон балканского происхождения "Бенедикт". По прогнозам, он уронит атмосферное давление в городе. Что касается температуры, то она может превысить норму на 5–6 градусов: столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов.

Ждут специалисты и других аномалий, и рекордов. Так, ночь на вторник может стать самой теплой за последние 73 года. Температура не будет ниже +5 градусов. А вот 1 декабря, по словам синоптиков, погода станет уже более зимней. В столице термометры покажут –2...–4 градуса, а по области – около –6. Также ожидается небольшой снег.

"Вакцина" – самое популярное слово года по версии американского толкового словаря Merriam-Webster. В редакции объяснили, что количество запросов этого термина по сравнении с прошлым годом возросло в 6 раз. В 2019 в интернете им интересовались и вовсе на 1 000 процентов реже.

В словаре определили и другие популярные слова в поисковиках. Среди них – "восстание", "настойчивость", "кочевник" и "инфраструктура". Годом ранее Merriam-Webster признал главным словом "пандемию". Составители Оксфордского словаря тогда не согласились со своими заокеанскими коллегами. Они заявили, что 2020 год невозможно описать одним словом. Зато насчет этого года они не сомневаются, конечно, "вакцина". Точнее сокращенная форма Vax.

В мире появились даже неологизмы, например, вакси – фото, сделанные во время вакцинации, а также новые производные, например антиваксер. Кстати, слово vax в английском языке существует с 1799 года. Тогда в Великобритании разработали средство от натуральной оспы и оно получило название "вакцина".

Вакцинация защитит от тяжелого течения при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом заявили в Центре имени Гамалеи. По словам ученых, вакцина будет действовать так же, как работала ранее при появлении других вариантов вируса. Прививка – единственный способ защиты, говорят специалисты. Поскольку "Омикрон" обязательно доберется и до России



Новый штамм коронавируса выявили в Южной Африке 11 ноября. Его назвали греческой буквой "Омикрон" и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ. Этот вариант коронавируса отличается от предыдущих большим количеством новых мутаций. На фоне таких новостей заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что Оперативный штаб может объявить о введении новых ограничений.