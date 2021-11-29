"Москва и мир": тематический поезд и закрытие границ в Японии

Путешествовать по стране теперь можно не выходя из столичного метро. На Сокольнической линии начал курсировать тематический поезд, посвященный российским регионам. В нем 10 вагонов, все они украшены фантастическими пейзажами.

Кроме того, там можно найти информацию о туристических маршрутах 20 российских регионов – от Адыгеи до Пермского края. В каждом вагоне есть QR-коды, перейдя по ним пассажиры смогут попасть на специально разработанный сайт. Потенциальных туристов там ждет подробная инструкция будущего путешествия.

Тематический поезд стал совместным проектом Ростуризма и столичного департамента транспорта. Также в метрополитене в продажу поступила новая карта "Тройка". Ее дизайн тоже посвящен российским регионам и туризму.

Япония закрывает границы для иностранцев. Власти решились на такие меры после сообщений о выявлении нового штамма коронавируса. Запрет на въезд вводится 30 ноября. Сколько он будет действовать, пока неясно. В стране ждут подробную информацию об "Омикроне" от экспертов. Помимо этого, японцы после возвращения из зарубежных поездок теперь должны будут отправиться на строгий карантин.

Ранее запрет на въезд иностранных граждан ввел Израиль. Он стал первой страной решившийся на такие меры. Помимо этого, там ввели более строгие правила по тестированию и самоизоляции для местных жителей, возвращающихся из-за рубежа. Перемещение граждан, зараженных новым вариантом вируса, будут контролировать, отслеживая их телефоны.

"Омикрон"-штамм выявили на юге Африки в ноябре. Случаи заражения им подтверждены уже и в Европе: в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии и Чехии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам быть готовыми усилить ограничительные меры. При этом в ВОЗ уточнили, что пока недостаточно данных для утверждения, что новый штамм коронавируса "Омикрон" заразнее других вариантов.

Правительство выделит деньги для пострадавших и семей горняков и спасателей, погибших во время ЧП на шахте "Листвяжная". Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Семьи в Кемерове уже начали получать деньги. Их выплачивает и компания – владелец аварийной шахты, и местные власти. Тем временем на шахтах Кузбасса сейчас идут проверки.

Прокуроры обнаружили уже почти 450 нарушений – это в том числе несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки и нехватка средств индивидуальной защиты.

На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Спасатели должны поднять на поверхность тела всех погибших. В результате аварии на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и 5 спасателей.