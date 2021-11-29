"Москва и мир": тематический поезд и слово года

Путешествовать по стране теперь можно не выходя из столичного метро. На Сокольнической линии начал курсировать тематический поезд, посвященный российским регионам. В нем 10 вагонов, все они украшены фантастическими пейзажами.

Кроме того, там можно найти информацию о туристических маршрутах 20 российских регионов – от Адыгеи до Пермского края. В каждом вагоне есть QR-коды, перейдя по ним, пассажиры смогут попасть на специально разработанный сайт. Потенциальных туристов там ждет подробная инструкция будущего путешествия.

Тематический поезд стал совместным проектом Ростуризма и столичного департамента транспорта. Также в метрополитене в продажу поступила новая карта "Тройка". Ее дизайн тоже посвящен российским регионам и туризму.

"Вакцина" – самое популярное слово года по версии американского толкового словаря Merriam-Webster. В редакции объяснили, что количество запросов этого термина по сравнении с прошлым годом возросло в 6 раз. В 2019 в интернете им интересовались и вовсе на 1000 процентов реже.

В словаре определили и другие популярные слова в поисковиках. Среди них "восстание", "настойчивость", "кочевник" и "инфраструктура". Годом ранее Merriam-Webster признал главным словом "пандемию". Составители Оксфордского словаря тогда не согласились со своими заокеанскими коллегами. Они заявили, что 2020-й год невозможно описать одним словом. Зато насчет года этого они не сомневаются, конечно, "вакцина". Точнее сокращенная форма VAX.

В мире появились даже неологизмы, например, вакси – фото, сделанные во время вакцинации, а также новые производные, например, антиваксер. Кстати, слово vax в английском языке существует с 1799 года. Тогда в Великобритании разработали средство от натуральной оспы и оно получило название "вакцина".

Правительство выделит деньги для пострадавших и семей горняков и спасателей, погибших во время ЧП на шахте "Листвяжная". Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Семьи в Кемерове уже начали получать деньги. Их выплачивает и компания-владелец аварийной шахты, и местные власти. Тем временем, на шахтах Кузбасса сейчас идут проверки.

Прокуроры обнаружили уже почти 450 нарушений – это, в том числе, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки и нехватка средств индивидуальной защиты. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Спасатели должны поднять на поверхность тела всех погибших. В результате аварии на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и 5 спасателей.