"Москва и мир": погода в столице и закрытие границ в Японии

Повышенный уровень погодной опасности объявлен в столице из-за сильного ветра. В городе ожидаются ливни и мокрый снег. Во вторник, 30 ноября, может выпасть 30% месячной нормы осадков. Такую погоду, по словам синоптиков, принесет циклон балканского происхождения "Бенедикт". По прогнозам, он уронит атмосферное давление в городе. Что касается температуры, то она может превысить норму на 5–6 градусов – столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов.

Ждут специалисты и других аномалий, и рекордов. Так, ночь на вторник может стать самой теплой за последние 73 года. Температура не будет ниже 5 градусов тепла. А вот 1 декабря, по словам синоптиков, погода станет уже более зимней – в Москве похолодает. В столице термометры покажут –2...–4 градуса, а по области – –6. Также ожидается небольшой снег.

Япония закрывает границы для иностранцев. Власти решились на такие меры после сообщений о выявлении нового штамма коронавируса. Запрет на въезд вводится уже 30 ноября. Сколько он будет действовать, пока не ясно. В стране ждут подробную информацию об "Омикроне" от экспертов. Помимо этого, японцы, после возвращении из зарубежных поездок теперь должны будут отправиться на строгий карантин.

Ранее запрет на въезд иностранных граждан ввел Израиль. Он стал первой страной решившийся на такие меры. Помимо этого, там ввели более строгие правила по тестированию и самоизоляции для местных жителей, возвращающихся из-за рубежа. Перемещение граждан, зараженных новым вариантом вируса, будут контролировать, отслеживания их телефоны.

"Омикрон"-штамм выявили на юге Африки в ноябре. Случаи заражения им подтверждены уже и в Европе: в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии и Чехии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала страна быть готовыми усилить ограничительные меры. При этом в ВОЗ уточнили, что пока недостаточно данных для утверждения, что новый штамм коронавируса "Омикрон" заразнее других вариантов.

Почти 450 нарушений обнаружили прокуроры на шахтах Кузбасса. Они касаются промышленной и пожарной безопасности. Это, в том числе, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки и нехватка средств индивидуальной защиты.

Массовые проверки проводят после трагедии на шахте "Листвяжная". Там 25 ноября произошел взрыв метана. Погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей (один из них, сначала числившийся в списке жертв, но все же спасся), 50 человек находятся в больницах. СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах, пишут, что всего пострадавшими сейчас считаются 92 человека.

На месте аварии продолжаются поисковые работы. По последним данным, из "Листвяжной" подняты тела 11 погибших. Спасателям осталось обследовать еще шесть километров тоннелей. Из-за трагедии в Кемеровской области действует режим чрезвычайной ситуации. Такое постановление подписал губернатор Сергей Цивилев. Ответственность за ликвидацию ЧС глава региона взял на себя.