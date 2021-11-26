"Москва и мир": субтропическое тепло в столице и новый штамм коронавируса

Субтропическое тепло ждет москвичей в конце ноября. Как сообщили в центр погоды "Фобос", оттепель достигнет пика 30 ноября. В Москве будет до +6 градусов. В Подмосковье – от +2 до +7 градусов. Это рекордные показатели для этого дня. При этом теплая погода будет сопровождаться интенсивными дождями. По прогнозам, может выпасть до 20 миллиметров осадков, то есть около трети месячной нормы.

Также прогнозируют резкое понижение атмосферного давления. Оно достигнет барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба. Однако в декабре все изменится. В Москву придут 10-градусные морозы. Причем понижение температуры будет резким.

Что касается ближайших выходных, то погода в столичном регионе останется неустойчивой. Сильный дождь пройдет в субботу, в городе будет от +1 до +3 градусов, а в воскресенье – до +4 градусов. В целом температура воздуха выше климатической нормы.

Заседание правительства 26 ноября началось с минуты молчания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и члены кабмина почтили память погибших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Жертвами стали 46 горняков и 5 спасателей. Премьер выразил соболезнования их семьям.

"Сейчас первостепенная задача – оказать помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медоборудованием. Важно поддержать семьи, оказать моральную поддержку. Люди переживают потери близкого человека – необходимо организовать консультации психологов", – отметил Мишустин.

Также стало известно, что работникам шахты будут выплачивать зарплату на время простоя. Пока там будут вести работы горноспасатели. Они занимаются изоляцией горных выработок, чтобы концентрация метана достигла безопасного уровня. Тогда можно будет поднять на поверхность тела жертв. Чудом их список уменьшился на одну фамилию – спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим, провел ночь в шахте, но сумел выбраться на поверхность и подать сигнал коллегам. Сейчас он находится в больнице.

Новый штамм коронавируса снова останавливает авиасообщение. В Южно-Африканскую республику, где в том числе обнаружена мутация, перестали летать самолеты из Германии, Франции, Италии, Нидерландов. Авиасообщение приостановили также Великобритания, Израиль и Сингапур. Великобритания внесла в красный список также Ботсвану, Лесото, Зимбабве, Намибию и Эсватини. Всех прибывших из этих стран отправят на карантин.

На африканском континенте зарегистрировано уже 22 случая заболевания новым штаммом. Мутация также обнаружена в Гонконге. Новому штамму коронавируса посвящено экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения. Известно, что эта разновидность имеет 32 мутации. Многие из них, как подчеркивают ученые, говорят об устойчивости штамма к вакцинам. Пока вирусологи предполагают, что он может быть хуже всех уже известных мутаций.