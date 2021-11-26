"Москва и мир": российская вакцина для подростков и новый штамм COVID-19 из ЮАР

Вакцину от коронавируса для подростков введут в оборот через три недели. Первые партии препарата уже произведены, сейчас они проходят контроль качества. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцину "Спутник М" создали в Центре имени Гамалеи и зарегистрировали несколько дней назад. Этот препарат, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые нужно вводить с разницей в 21 день. Отличие заключается лишь в уменьшенной дозировке.

Сейчас в столице проходит заключительный этап исследований вакцины от коронавируса для подростков. Медики констатируют, что препарат показал высокую эффективность. Среди побочных эффектов у добровольцев наблюдалось лишь небольшое повышение температуры на следующий день после укола.

Тем временем уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране сейчас составляет почти 52%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что в некоторых регионах РФ этот показатель выше. Выше отметки в 70% он поднялся в Москве и Подмосковье, а также Карелии, Севастополе, Туве и на Чукотке.

Заседание правительства 26 ноября началось с минуты молчания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и члены кабмина почтили память погибших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Жертвами стали 46 горняков и 5 спасателей. Премьер выразил соболезнования их семьям.

"Сейчас первостепенная задача – оказать помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медоборудованием. Важно поддержать семьи, оказать моральную поддержку. Люди переживают потери близкого человека – необходимо организовать консультации психологов", – отметил Мишустин.

Также стало известно, что работникам шахты будут выплачивать зарплату на время простоя. Пока там будут вести работы горноспасатели. Они занимаются изоляцией горных выработок, чтобы концентрация метана достигла безопасного уровня. Тогда можно будет поднять на поверхность тела жертв. Чудом их список уменьшился на одну фамилию – спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим, провел ночь в шахте, но сумел выбраться на поверхность и подать сигнал коллегам. Сейчас он находится в больнице.

Новый штамм коронавируса снова останавливает авиасообщение. В Южно-Африканскую республику, где в том числе обнаружена мутация, перестали летать самолеты из Германии, Франции, Италии, Нидерландов. Авиасообщение приостановили также Великобритания, Израиль и Сингапур. Великобритания внесла в красный список также Ботсвану, Лесото, Зимбабве, Намибию и Эсватини. Всех прибывших из этих стран отправят на карантин.

На африканском континенте зарегистрировано уже 22 случая заболевания новым штаммом. Мутация также обнаружена в Гонконге. Новому штамму коронавируса посвящено экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения. Известно, что эта разновидность имеет 32 мутации. Многие из них, как подчеркивают ученые, говорят об устойчивости штамма к вакцинам. Пока вирусологи предполагают, что он может быть хуже всех уже известных мутаций.