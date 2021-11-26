"Москва и мир": новогодние фестивали в Москве и День благодарения в Нью-Йорке

Этой зимой москвичи смогут погулять на новогодних ярмарках. В столице снова будут работать уличные фестивали. Об этом сообщил Сергей Собянин. Так, состоится и "Путешествие в Рождество". В прошлом году этот традиционный фестиваль не проводился, а в этом снова откроются праздничные шале, установят инсталляции. Однако мастер-классы в помещениях и концерты разрешат только в том случае, если позволит эпидситуация.

По словам мэра, полноценное возвращение уличных фестивалей в Москву ожидается только после окончания пандемии. Зато в столице 26 ноября открылись катки. Это ледовые площадки на ВДНХ, в Парке Горького и в "Лужниках". Кстати, главное отличие последней в том, что поверхность не разделяется на отдельные дорожки, а составляет единое пространство. У катка в Парке Горького "Зеркальный" – юбилейный сезон, ему исполняется 90 лет. В пункты проката катка на ВДНХ уже привезли 3,5 тысячи пар коньков. Посетителей также ждут теплые раздевалки и павильоны с едой и горячим чаем.

Субтропическое тепло ждет москвичей в конце ноября. Как сообщили в центре погоды "Фобос", оттепель достигнет пика 30 ноября. В Москве будет до +6 градусов. В Подмосковье будет +2...+7. Это рекордные показатели для этого дня.

При этом теплая погода будет сопровождаться интенсивными дождями. По прогнозам может выпасть до 20 миллиметров осадков, то есть около трети месячной нормы. Еще прогнозируют резкое понижение атмосферного давления. Оно достигнет "барического дна" и составит 721 миллиметр ртутного столба.

В декабре все изменится. В Москву придут 10-градусные морозы. Причем понижение температуры будет резким. Что касается ближайших выходных, то погода в столичном регионе останется неустойчивой. Сильный дождь пройдет в субботу, 27 ноября, в городе будет +1...+3 градуса, а в воскресенье – до +4. В целом температура воздуха выше климатической нормы.

В Нью-Йорке впервые за два года пандемии прошел парад в честь Дня благодарения. Город гулял с размахом. Многотысячная толпа, местные жители и туристы, заполнили центральные улицы. Многие были без масок, и абсолютно забыли про социальную дистанцию. Люди занимали лучшие места, чтобы лично поприветствовать участников парада.

В этом году он юбилейный, красочное шествие в честь Дня благодарения прошло в 95-й раз. Маршрут составил четыре километра. По улицам проехали красочно оформленные платформы с оркестрами и танцовщицами. Над колонной возвышались гигантские надувные фигуры, изображающие героев известных мультфильмов и сериалов. Прямо на улицах развернулись стихийные рынки с сувенирами и выпечкой.

Участников парада поприветствовал Джо Байден. Для этого президент США позвонил в прямой эфир одному из корреспондентов, который освещал праздничное мероприятие. Хозяин Белого Дома назвал этот парад в центре крупнейшего мегаполиса символом "возвращение Америки".