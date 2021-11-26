"Москва и мир": погода в столице и новая мутация коронавируса

Субтропическое тепло ждет москвичей в конце ноября. Как сообщили в центр погоды "Фобос", оттепель достигнет пика 30 ноября. В Москве будет до +6 градусов. В Подмосковье – от +2 до +7 градусов. Это рекордные показатели для этого дня. При этом теплая погода будет сопровождаться интенсивными дождями. По прогнозам, может выпасть до 20 миллиметров осадков, то есть около трети месячной нормы.

Также прогнозируют резкое понижение атмосферного давления. Оно достигнет барического дна и составит 721 миллиметр ртутного столба. Однако в декабре все изменится. В Москву придут 10-градусные морозы. Причем понижение температуры будет резким.

Что касается ближайших выходных, то погода в столичном регионе останется неустойчивой. Сильный дождь пройдет в субботу, в городе будет от +1 до +3 градусов, а в воскресенье – до +4 градусов. В целом температура воздуха выше климатической нормы.

Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки. Это ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибия. Причина – новый штамм коронавируса, который обнаружили на африканском континенте. Людей, которые прибудут в Соединенной Королевство из этих стран ждет 10-дневный карантин. А всем, кто путешествовал недавно по Южной Африке, настоятельно рекомендуют пройти тестирование.

В Африке зарегистрировано уже 22 случая заболевания новым штаммом. Мутация также обнаружена в Гонконге. Ограничить поездки для своих граждан собирается и Израиль. Опасные страны внесли в красный список.

Новому штамму коронавируса будет посвящено экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения. Известно, что эта разновидность имеет 32 мутации. И многие из них, как подчеркивают ученые, говорят об устойчивости штамма к вакцинам. Пока вирусологи предполагают, что он может быть хуже всех уже известных мутаций.

На шахте "Листвяжная" нашли одного выжившего, вероятно, это спасатель. Его госпитализировали, мужчина получил сильное отравление продуктами горения и переохладился.

Ранее погибшими считались 46 горняков и 6 спасателей, которые оправились на помощь и не вышли на поверхность. Командир горноспасательного отряда сообщил, что они не могли выжить в условиях недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов.

Трагедия на шахте случилась 25 ноября. Там произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине примерно 250 метров. Эвакуироваться успели 239 горняков. Остальные позже были объявлены жертвами ЧП.

В пятницу, 26 ноября, на шахту направили три отделения горноспасателей. Они займутся изоляцией горных выработок, чтобы они заполнились метаном, а его концентрация достигла безопасного уровня. По прогнозам, эти работы займут трое суток.

По факту аварии возбуждены уголовные дела. Они будут рассматриваться в центральном аппарате Следственного комитета. Ранее сообщилось о задержании директора шахты и его первого заместителя. Также в халатности подозреваются сотрудники местного отдела Ростехнадзора.