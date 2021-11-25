"Москва и мир": десятилетие портала mos.ru и рекорд по заболеваемости COVID-19 в Словакии

25 ноября, 20:00
Портал mos.ru отмечает десятилетие. За это время на сайте появилось более 380 онлайн-услуг. С их помощью москвичи могут проверить электронный дневник ребенка, медицинскую карту, подать показания счетчиков воды и тепла, проверить штрафы и получить единый платежный документ. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что одной из первых услуг, которая появилась на портале, стала запись ребенка в первый класс. Горожане воспользовались такой возможностью более полумиллиона раз. Помимо это, на портале открыта запись в различные кружки, секции и дома творчества.
В честь десятилетия сайта в столичной подземке запустили тематический поезд. Он курсирует на Серпуховско-Тимирязевской линии. На стенах вагонов изображены сцены из отечественных фильмов и крылатые фразы, которые рассказывают, чем могут быть полезны цифровые возможности столицы. Кроме того, в составах размещено более 50 QR-кодов. Каждый из них ведет на соответствующую страницу портала.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по рабочим, погибшим в результате ЧП на шахте "Листвяжная". Жертвами стали по меньше мере 11 человек. Правительство Кузбасса окажет всю необходимую помощь их семьям, а также родным пострадавших.
О задымлении на шахте в городе Белово стало известно утром. Предположительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. По одним данным, в шахте произошел взрыв, по другим – разрушений внутри нет. Всего там находились 285 человек, вывести удалось более 230. Однако поисково-спасательную операцию пришлось приостановить из-за опасной концентрации метана. Спасатели поднялись на поверхность.
Фамилии жертв, а также горняков, которые до сих пор находятся под землей, установлены. Медики помогают пострадавшим, после происшествия к ним обратились 60 человек. По факту аварии на шахте Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.
Словакия на две недели ушла на общенациональный локдаун. Власти решились на крайние меры из-за ухудшения ситуации с ковидом. За сутки в стране заболели более 10 тысяч человек. Это рекорд для Словакии. Еще месяц назад этот показатель был в три раза меньше.
С 25 ноября в республике нельзя выходить на улицу в ночное время. Дневные прогулки разрешены лишь в пределах района проживания. Кроме того, под запретом все общественные мероприятия. Закрыты рестораны и магазины, кроме тех, что торгуют предметами первой необходимости.
В Австрии, где локдаун объявили несколько дней назад, готовятся к новой кампании. В декабре непривитые австрийцы получат письма с конкретными датами вакцинации и информацией о последствиях заболевания. В стране идет подготовка к обязательной прививочной кампании.
В Италии решили пойти еще дальше. Там, помимо базового санитарного пропуска, вводят Super Green Pass. Новый документ будет действовать девять месяцев. Получат его вакцинированные итальянцы и те, кто недавно переболел коронавирусом. Документ позволит им посещать театры, музеи и другие общественные места. Для жителей страны, сдавших отрицательный тест на COVID-19, будет доступен лишь базовый сертификат. Он открывает двери только общественного транспорта, офисов и отелей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: