"Москва и мир": десятилетие портала mos.ru и рекорд по заболеваемости COVID-19 в Словакии

Портал mos.ru отмечает десятилетие. За это время на сайте появилось более 380 онлайн-услуг. С их помощью москвичи могут проверить электронный дневник ребенка, медицинскую карту, подать показания счетчиков воды и тепла, проверить штрафы и получить единый платежный документ. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что одной из первых услуг, которая появилась на портале, стала запись ребенка в первый класс. Горожане воспользовались такой возможностью более полумиллиона раз. Помимо это, на портале открыта запись в различные кружки, секции и дома творчества.

В честь десятилетия сайта в столичной подземке запустили тематический поезд. Он курсирует на Серпуховско-Тимирязевской линии. На стенах вагонов изображены сцены из отечественных фильмов и крылатые фразы, которые рассказывают, чем могут быть полезны цифровые возможности столицы. Кроме того, в составах размещено более 50 QR-кодов. Каждый из них ведет на соответствующую страницу портала.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по рабочим, погибшим в результате ЧП на шахте "Листвяжная". Жертвами стали по меньше мере 11 человек. Правительство Кузбасса окажет всю необходимую помощь их семьям, а также родным пострадавших.

О задымлении на шахте в городе Белово стало известно утром. Предположительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. По одним данным, в шахте произошел взрыв, по другим – разрушений внутри нет. Всего там находились 285 человек, вывести удалось более 230. Однако поисково-спасательную операцию пришлось приостановить из-за опасной концентрации метана. Спасатели поднялись на поверхность.

Фамилии жертв, а также горняков, которые до сих пор находятся под землей, установлены. Медики помогают пострадавшим, после происшествия к ним обратились 60 человек. По факту аварии на шахте Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.

Словакия на две недели ушла на общенациональный локдаун. Власти решились на крайние меры из-за ухудшения ситуации с ковидом. За сутки в стране заболели более 10 тысяч человек. Это рекорд для Словакии. Еще месяц назад этот показатель был в три раза меньше.

С 25 ноября в республике нельзя выходить на улицу в ночное время. Дневные прогулки разрешены лишь в пределах района проживания. Кроме того, под запретом все общественные мероприятия. Закрыты рестораны и магазины, кроме тех, что торгуют предметами первой необходимости.

В Австрии, где локдаун объявили несколько дней назад, готовятся к новой кампании. В декабре непривитые австрийцы получат письма с конкретными датами вакцинации и информацией о последствиях заболевания. В стране идет подготовка к обязательной прививочной кампании.

В Италии решили пойти еще дальше. Там, помимо базового санитарного пропуска, вводят Super Green Pass. Новый документ будет действовать девять месяцев. Получат его вакцинированные итальянцы и те, кто недавно переболел коронавирусом. Документ позволит им посещать театры, музеи и другие общественные места. Для жителей страны, сдавших отрицательный тест на COVID-19, будет доступен лишь базовый сертификат. Он открывает двери только общественного транспорта, офисов и отелей.