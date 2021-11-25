"Москва и мир": пожар в шахте "Листвяжная" и письма о вакцинации для жителей Австрии

Москва готова к предстоящей зиме, заявил Сергей Собянин. Он пояснил, что все энергетические предприятия летом и в межсезонье делали все для того, чтобы планово пройти отопительный сезон.

Мэр также отметил, что столица занимает лидирующую позицию в мире по своевременности и скорости уборки снега на улицах. При первой же необходимости в городе могут запустить до 10 тысяч единиц спецтехники. Однако в этом сезоне серьезных снегопадов в Москве еще не было.

По словам синоптиков, вчера выпало только около двух миллиметров осадков. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал это "приятным снежком на фоне потепления". Тем не менее, он напомнил, что снег в любом количестве является помехой для движения автомобилей, и попросил водителей быть за рулем крайне осторожными.

Что же касается выходных, то по прогнозам температура воздуха в столице будет около нуля. Это на три-четыре градуса выше нормы. Также местами могут быть небольшие осадки в виде мороси или дождя.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по рабочим, погибшим в результате ЧП на шахте "Листвяжная". Жертвами стали по меньше мере 11 человек. Правительство Кузбасса окажет всю необходимую помощь их семьям, а также родным пострадавших.

О задымлении на шахте в городе Белово стало известно утром. Предположительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. По одним данным, в шахте произошел взрыв, по другим – разрушений внутри нет. Всего там находились 285 человек, вывести удалось более 230. Однако поисково-спасательную операцию пришлось приостановить из-за опасной концентрации метана. Спасатели поднялись на поверхность.

Фамилии жертв, а также горняков, которые до сих пор находятся под землей, установлены. Медики помогают пострадавшим, после происшествия к ним обратились 60 человек. По факту аварии на шахте Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.

Словакия на две недели ушла на общенациональный локдаун. Власти решились на крайние меры из-за ухудшения ситуации с ковидом. За сутки в стране заболели более 10 тысяч человек. Это рекорд для Словакии. Еще месяц назад этот показатель был в три раза меньше.

С 25 ноября в республике нельзя выходить на улицу в ночное время. Дневные прогулки разрешены лишь в пределах района проживания. Кроме того, под запретом все общественные мероприятия. Закрыты рестораны и магазины, кроме тех, что торгуют предметами первой необходимости.

В Австрии, где локдаун объявили несколько дней назад, готовятся к новой кампании. В декабре непривитые австрийцы получат письма с конкретными датами вакцинации и информацией о последствиях заболевания. В стране идет подготовка к обязательной прививочной кампании.

В Италии решили пойти еще дальше. Там помимо базового санитарного пропуска вводят Super Green Pass. Новый документ будет действовать девять месяцев. Получат его вакцинированные итальянцы и те, кто недавно переболел коронавирусом. Документ позволит им посещать театры, музеи и другие общественные места. Для жителей страны, сдавших отрицательный тест на COVID-19, будет доступен лишь базовый сертификат. Он открывает двери только общественного транспорта, офисов и отелей.