"Москва и мир": столица готова к предстоящей зиме и трагедия на Ла-Манше

Москва готова к предстоящей зиме. Об этом заявил Сергей Собянин. Он пояснил, что все энергетические предприятия летом и межсезонье делали все для того, чтобы планово пройти отопительный сезон. Мэр также отметил, что столица занимает лидирующую позицию в мире по своевременности и скорости уборки снега на улицах. При первой же необходимости в городе могут запустить до 10 тысяч единиц спецтехники.

Однако в этом сезоне серьезных снегопадов в Москве еще не было. По словам синоптиков, 24 ноября выпало только около двух миллиметров осадков. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал это приятным снежком на фоне потепления. Тем не менее он напомнил, что снег в любом количестве является помехой для движения автомобилей. И попросил водителей быть за рулем крайне осторожными.

Что же касается выходных, то, по прогнозам, температура воздуха в столице будет около 0. Это на три–четыре градуса выше нормы. Также местами могут быть небольшие осадки в виде мороси или дождей.

Жертвами крушения лодки в проливе Ла-Манш стали не менее 30 человек. Все они нелегалы, которые пытались добраться из Франции в Великобританию. Трагедия произошла у берегов Кале.

Сигнал бедствия подали местные рыбаки, когда увидели перевернувшуюся лодку. По словам очевидцев, надувное судно не было рассчитано на такое количество пассажиров. Следствие не исключает также, что его мог задеть проходящий мимо контейнеровоз. В поисково-спасательной операции участвовали два вертолета и три катера.

В МВД Франции заявили, что им удалось задержать четырех человек, которые, возможно, причастны к организации перевозки мигрантов, погибших в Ла-Манше. Всего с начала года было арестовано более полутора тысяч контрабандистов.

Преступный бизнес становится все более масштабным. За последние 5 месяцев в Соединенное Королевство прибыли не менее 12 тысяч мигрантов. Люди идут на любые риски, чтобы получить статус беженцев, гарантированный британскими властями и рассчитывать социальные выплаты. Трагедия в проливе стала темой переговоров Эммануэля Макрона и Борис Джонсона.

У большинства добровольцев, которые во время клинических исследований были привиты вакциной для подростков "Спутник М", сформировался клеточный иммунитет к коронавирусу. В инструкции к препарату сказано, что он появился у 93 процентов человек. Там также отмечается, что противопоказания для использования "Спутника М" – это тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обостренные хронические заболевания, в том числе аутоиммунные. Побочные эффекты обычно проявляются на первые-вторые сутки после вакцинации и, как правило, проходят в течение трех дней.

"Спутник М" зарегистрировали 24 ноября. Новый препарат предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация проводится в два этапа, как и "Спутником V", но дозировка в пять раз меньше, чем у препарата для взрослых. По предварительным результатам испытаний, вакцина эффективна и безопасна. Прививки будут делаться с согласия родителей или по желанию самого подростка, если он старше 15 лет.