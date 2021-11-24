"Москва и мир": прощание с Руслановой и Турция протестует

В Москве простились с Ниной Руслановой. Церемония прошла в Центральном доме кинематографистов. На панихиду пришли поклонники народной артистки, ее близкие, друзья и коллеги, в том числе Сергей Никоненко, Людмила Зайцева, Александр Пашутин. Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. Причиной смерти одни источники называют продолжительную болезнь, а другие – осложнения на фоне коронавируса.

Нина Русланова сыграла более 150 ролей, в том числе много ярких персонажей, запомнилась зрителям разных поколений, а фильмы с ней стали классикой. Однако путь в актрисы не был простым. Русланова окончила строительное училище по специальности "штукатур". И только после этого решила поступить в Харьковский театральный институт. Там она проучилась один год и поехала в Москву. И сразу попала в Щукинское училище.

Еще во время учебы Нина Русланова начала сниматься в кино. Служила она и в театрах – Вахтангова и Маяковского. Последние годы актриса не работала из-за проблем со здоровьем. Похоронили Нину Русланову на Троекуровском кладбище.

По Турции прокатилась волна акций протеста. Тысячи людей вышли на улицы Анкары и Стамбула с требованием отставки правительства. Демонстранты прошли по центральным улицам, одни из них держали в руках плакаты, другие колотили в кастрюли и сковороды. Не обошлось без стычек с полицией. Правоохранители пытались разогнать толпу, но безрезультатно.

Причина недовольства жителей Турции – обвал национальной валюты. Курс турецкой лиры установил антирекорд за последние 20 лет. Если в понедельник за доллар давали 12 лир, то во вторник – уже более 13. Национальная валюта страны в этом году оказалась одной из самых нестабильных в мире. По подсчетам экспертов, ее стоимость упала с начала года почти на 40 процентов. Инфляция в итоге в четыре раза превысила целевой показатель.

Митингующих поддержали профсоюзы. Их лидеры подтвердили – жизнь дорожает, налоги растут, а зарплаты не становятся больше. Показатели безработицы растут. Люди становится все беднее. Кроме того, начались перебои с поставками продуктов питания. Недовольные такие положением дел демонстранты пообещали продолжать акции протеста.

Владимир Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию от коронавируса. Такое заявление президент сделал во время совещания с членами правительства. Также он сообщил, что сам недавно ревакцинировался "Спутником Лайт", а также попробовал назальную вакцину. Сейчас ее испытывают в центре имени Гамалеи.

Кроме того, Владимир Путин поддержал идею Татьяны Голиковой продлить действие сертификата для переболевших ковидом до года. Пока он актуален только 6 месяцев. А вице-премьер, в свою очередь, доложила о том, как оказывают медпомощь детям. Сейчас на лечении находятся около 30 тысяч детей с коронавирусом. Совсем скоро для них будет готова вакцина.

Сразу после совещания стало известно, что вакцина для подростков получила регистрационное удостоверение. Татьяна Голикова уточнила, что препарат для детей может поступить в гражданский оборот уже в конце декабря.