"Москва и мир": центры "Мои документы" и Турция протестует

18:10
В Москве отремонтируют 58 центров "Мои документы". Часть из них адаптируют под нужды маломобильных граждан. Кроме того, в девяти офисах проведут капитальный работы. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Заммэра по вопросам социального развития уточнила, что городские власти стремятся не только повышать качество обслуживания, но и улучшать помещения центров госуслуг, чтобы их посещение вызывало у горожан позитивные эмоции.
Продолжается в городе и масштабная программа капитального ремонта поликлиник. Их приводят в соответствии с новым московским стандартом. В 30 зданиях работы уже завершены. В каждом из обновленных филиалов прием ведут врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В их распоряжении самая современная диагностическая техника.
Всего в программу капремонта вошло около 200 медучреждений. 45 их них будут готовы до конца следующего года. Одновременно проходит и благоустройство территорий поликлиник. Специалисты убирают все коммуникации под землю, высаживают деревья и кустарники, устанавливают детские площадки, навесы для велосипедов и колясок.
По Турции прокатилась волна акций протеста. Тысячи людей вышли на улицы Анкары и Стамбула с требованием отставки правительства. Демонстранты прошли по центральным улицам, одни из них держали в руках плакаты, другие колотили в кастрюли и сковороды. Не обошлось без стычек с полицией. Правоохранители пытались разогнать толпу, но безрезультатно.
Причина недовольства жителей Турции – обвал национальной валюты. Курс турецкой лиры установил антирекорд за последние 20 лет. Если в понедельник за доллар давали 12 лир, то во вторник – уже более 13. Национальная валюта страны в этом году оказалась одной из самых нестабильных в мире. По подсчетам экспертов, ее стоимость упала с начала года почти на 40 процентов. Инфляция в итоге в четыре раза превысила целевой показатель.
Митингующих поддержали профсоюзы. Их лидеры подтвердили – жизнь дорожает, налоги растут, а зарплаты не становятся больше. Показатели безработицы растут. Люди становится все беднее. Кроме того, начались перебои с поставками продуктов питания. Недовольные такие положением дел демонстранты пообещали продолжать акции протеста.
В Москве простились с Ниной Руслановой. Церемония прошла в Центральном доме кинематографистов. На панихиду пришли поклонники народной артистки, ее близкие, друзья и коллеги, в том числе Сергей Никоненко, Людмила Зайцева, Александр Пашутин. Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. Причиной смерти одни источники называют продолжительную болезнь, а другие – осложнения на фоне коронавируса.
Нина Русланова сыграла более 150 ролей, в том числе много ярких персонажей, запомнилась зрителям разных поколений, а фильмы с ней стали классикой. Однако путь в актрисы не был простым. Русланова окончила строительное училище по специальности "штукатур". И только после этого решила поступить в Харьковский театральный институт. Там она проучилась один год и поехала в Москву. И сразу попала в Щукинское училище.
Еще во время учебы Нина Русланова начала сниматься в кино. Служила она и в театрах – Вахтангова и Маяковского. Последние годы актриса не работала из-за проблем со здоровьем. Похоронили Нину Русланову на Троекуровском кладбище.
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