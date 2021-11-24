"Москва и мир": центры "Мои документы" и COVID-19 в Европе

В Москве отремонтируют 58 центров "Мои документы". Часть из них адаптируют под нужды маломобильных граждан. Кроме того, в девяти офисах проведут капитальный работы. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Заммэра по вопросам социального развития уточнила, что городские власти стремятся не только повышать качество обслуживания, но и улучшать помещения центров госуслуг, чтобы их посещение вызывало у горожан позитивные эмоции.

Продолжается в городе и масштабная программа капитального ремонта поликлиник. Их приводят в соответствии с новым московским стандартом. В 30 зданиях работы уже завершены. В каждом из обновленных филиалов прием ведут врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В их распоряжении самая современная диагностическая техника.

Всего в программу капремонта вошло около 200 медучреждений. 45 их них будут готовы до конца следующего года. Одновременно проходит и благоустройство территорий поликлиник. Специалисты убирают все коммуникации под землю, высаживают деревья и кустарники, устанавливают детские площадки, навесы для велосипедов и колясок.

В Германии новый печальный рекорд – почти 67 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Такого в стране еще не было. Эпидемиологическая ситуация в ФРГ стремительно ухудшается уже несколько недель. Несмотря на это, Германия начала принимать коронавирусных больных из Нидерландов. В этой стране уже не хватает мест в больницах, по прогнозам медиков, в ближайшее время ситуация и вовсе станет критической.

Первых пациентов из Роттердама отправили накануне в немецкий Бохум. Для них выделили 20 коек. В Нидерландах вновь введен строгий карантин – запрет на массовые мероприятия и ограничения в работе общественных мест. Пока одни ищут способы как уберечь себя от заражения, другие ищут возможности заболеть.

В Европе начали устраивать коронавирусные вечеринки. Их проводят для тех, кто хочет избежать вакцинации, но получить COVID-сертификат после перенесенного заболевания. Один из участников такой встречи недавно умер. Вечеринка проходила в Италии. 55-летний мужчина приехал туда из Австрии, где сейчас введен локдаун. После ковидного мероприятия госпитализировали его и еще трех человек, в том числе маленького ребенка.

Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса. Оно адресовано в том числе лидеру Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и некоторым артистам, которые не раз высказывались против прививок. Всех их приглашают посетить красные зоны, реанимации и патологоанатомическим отделения больниц. После этого, считают медики, противники вакцинации изменят свою позицию. Обращение подписали 11 человек, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В России тем временем коронавирус подтвердился еще у 33,5 тысячи человек. Скончались за последние сутки 1 240 пациентов с ковидом. Это высокие цифры, которые пока не берут тенденцию на снижение. Кроме того, периодически обновляется антирекорд смертности. На фоне такой статистики медики тоже призывают россиян сделать прививки.

Сейчас в стране вакцинированы более 50 миллионов человек. Однако это только чуть больше трети населения. В некоторых же странах, в том числе европейских, уровень вакцинации уже превысил 80%.