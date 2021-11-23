"Москва и мир": мост через реку Сходню и рейтинг Джо Байден

23 ноября, 23:50
На Волоколамском шоссе ввели в эксплуатацию мост протяженностью 150 метров через реку Сходню. Его построили в рамках реконструкции участка магистрали в районе МКАД. Открытие нового моста позволит разгрузить дороги в районах, расположенных рядом с Волоколамским шоссе, и уменьшить проблемы с заторами. Работу строителей оценил Сергей Собянин.
Полностью завершить реконструкцию Волоколамского шоссе планируют в ближайшее время. За несколько лет там реконструировали путепроводы через пути МЦК и развязку на МКАД, возвели эстакаду у станции метро "Тушинская".
Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок. Намерение президента подтвердили в пресс-службе Белого дома. При этом рейтинги Байдена продолжают снижаться и достигли очередного антирекорда.
Доверяют своему лидеру менее 38 процентов американцев. Дело не только в возрасте – через три года Байдену исполнится 82 года. Жителей Соединенных Штатов удивила реакция президента на решение суда по резонансному делу Кайла Риттенхауса. Он застрелил двух человек во время беспорядков в Кеноше.
18-летний Риттенхаус присоединился к отряду дружинников и пытался защитить город от мародеров. Его адвокаты сумели доказать, что выстрелы прозвучали не случайно – жизнь Риттенхауса действительно была в опасности. Президент отреагировал на судейский вердикт противоречиво – он заявил, что возмущен решением суда, но это решение надо уважать. Таким образом, он потерял поддержку и тех, кто встал на сторону Риттенхауса, и тех, кто требовал осудить его.
В Москве простились с Валерием Гаркалиным. Церемония состоялась в учебном театре ГИТИСа. Народный артист преподавал на кафедре эстрадного искусства этого института, был художественным руководителем мастерской. На панихиду пришли поклонники творчества актера, его друзья и коллеги, в том числе Игорь Золотовицкий, Валерий Баринов, Клара Новикова, Вера Алентова, Юлия Меньшова.
Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения на фоне ковида. Артиста госпитализировали еще в начале октября. Его подключали в аппарату ИВЛ, проводили операции, но усилия медиков не помогли.
Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, причем широкая известность пришла к нему в 41 год – после выхода картины "Ширли-мырли", где он сыграл сразу четыре роли. Также 13 лет актер проработал в театре Сатиры. Гаркалин был женат один раз и овдовел больше 10 лет назад. Его похоронили рядом с супругой на Миусском кладбище.
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