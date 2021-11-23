"Москва и мир": погода в столице и обед Джо Байдена

Прошлая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха в городе опустилась до –6 градусов. Специалисты также добавили, что рекорд для 23 ноября был отмечен в начале прошлого века – в 1902 году. Тогда столбики термометров опустились до –19 градусов.

Нынешний же ноябрь пока теплее климатической нормы на 3 градуса. В ночь на 24 ноября тоже будет около –6 градусов, в среду во второй половине дня начнется снег, возможно, сильный. А к четвергу температура воздуха уже пойдет вверх: будет до +1–2 градусов.

Что касается декабря, то синоптики уже сделали долгосрочный прогноз. Так, в Москве и Московской области ожидаемая средняя температура воздуха составит минус 3–4 градуса, то есть будет на 1–2 градуса выше нормы. Также ожидаются небольшие снегопады. А в последнюю декаду месяца подморозит: днем будет до минус 8–13 градусов, а по ночам столбики термометров могут опустить до 15–20 градусов мороза.

Джо Байден и его жена Джилл пообедали вместе с военнослужащими в Форт-Брэгге. Это один из основных американских гарнизонов, расположенный в Северной Каролине. По традиции, в канун Дня благодарения американские президенты приезжают в гости к военным, чтобы поблагодарить их за службу.

Барак Обама, Джордж Буш-младший и Дональд Трамп для этого летали в Ирак или Афганистан. Но так как Вашингтон взял курс на вывод своих войск из горячих точек, нынешний глава Белого дома решил посетить Форт-Брэгге. Он прилетел туда на личном самолете и сразу после прибытия отправился помогать накрывать на стол.

Ранее президент исполнил еще один традиционный для ноября ритуал. В преддверии Дня благодарения, который в этом году выпал на 25 число, президент США публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло. Церемония прошла на территории Белого дома. Птицы прибыли туда из Индианы. В Вашингтоне их поселили в роскошном номере отеля, окружили заботой и вниманием.

На Камчатке ввели систему QR-кодов для авиарейсов и автобусных перевозок внутри региона. Документы потребуют при регистрации и посадке. Вместо цифрового пропуска пассажиры также могут предъявить сертификат о прививке, справку о перенесенном ковиде или наличии антител, а также медотвод.

Антиковидные меры ужесточили и в Ростовской области. Там ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. А власти Ханты-Мансийского автономного округа объявили в четырех муниципалитетах режим самоизоляции для жителей, у которых нет QR-кода. Непривитые могут выйти из дома только на работу, в аптеку или к врачу, в магазин за продуктами, на прогулку в парк, выгулять собаку или навестить пожилых родственников.

В Татарстане QR-коды, тем временем, уже действуют в транспорте. Однако инспекторы сообщают, что не все жители следуют новым правилам – некоторые не предъявляют пропуск, но при этом и не покидают салон, чем задерживают отправление. "Метроэлектротранс" Казани уже пригрозил таким пассажирам ответственностью.