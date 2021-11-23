"Москва и мир": мост через реку Сходню и авария с туристами в Болгарии

На Волоколамском шоссе ввели в эксплуатацию мост протяженностью 150 метров через реку Сходню. Его построили в рамках реконструкции участка магистрали в районе МКАД. Открытие нового моста позволит разгрузить дороги в районах, расположенных рядом с Волоколамским шоссе, и уменьшить проблемы с заторами. Работу строителей оценил Сергей Собянин.

Полностью завершить реконструкцию Волоколамского шоссе планируют в ближайшее время. За несколько лет там реконструировали путепроводы через пути МЦК и развязку на МКАД, возвели эстакаду у станции метро "Тушинская".

Среди пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Болгарии, россиян не было. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Софии. Жертвами трагедии стали не менее 45 граждан Северной Македонии. Еще семеро находятся в тяжелом состоянии. Врачи говорят, что их жизням уже ничего не угрожает.

Люди находились в одном из четырех туристических автобусов, которые ехали по маршруту Стамбул – Скопье. В пути автобус загорелся. Это произошло ночью после того, как машина отъехала от заправочной станции. Она сгорела, буквально, дотла. По версии следствия, причиной произошедшего могли стать технические проблемы и человеческий фактор.

При этом один из очевидцев трагедии сообщил, что за минуту до того, как начался пожар, он слышал звук, похожий на взрыв. В Болгарию в срочном порядке вылетели премьер-министр Северной Македонии, главы МИД и Минздрава. В Северной Македонии указом президента объявлен траур по погибшим.

В Москве простились с Валерием Гаркалиным. Церемония состоялась в учебном театре ГИТИСа. Народный артист преподавал на кафедре эстрадного искусства этого института, был художественным руководителем мастерской. На панихиду пришли поклонники творчества актера, его друзья и коллеги, в том числе Игорь Золотовицкий, Валерий Баринов, Клара Новикова, Вера Алентова и Юлия Меньшова.

Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения на фоне ковида. Артиста госпитализировали еще в начале октября. Его подключали в аппарату ИВЛ, проводили операции, но усилия медиков не помогли.

Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, причем широкая известность пришла к нему в 41 год – после выхода картины "Ширли-мырли", где он сыграл сразу четыре роли. Также 13 лет актер проработал в театре Сатиры. Гаркалин был женат один раз и овдовел больше 10 лет назад. Его похоронили рядом с супругой на Миусском кладбище.