"Москва и мир": мост через реку Сходню и Джо Байден

На Волоколамском шоссе ввели в эксплуатацию мост протяженностью 150 метров через реку Сходню. Его построили в рамках реконструкции участка магистрали в районе МКАД. Открытие нового моста позволит разгрузить дороги в районах, расположенных рядом с Волоколамским шоссе, и уменьшить проблемы с заторами. Работу строителей оценил Сергей Собянин.

Полностью завершить реконструкцию Волоколамского шоссе планируют в ближайшее время. За несколько лет там реконструировали путепроводы через пути МЦК и развязку на МКАД, возвели эстакаду у станции метро "Тушинская".

Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок. Намерение президента подтвердили в пресс-службе Белого дома. При этом рейтинги Байдена продолжают снижаться и достигли очередного антирекорда.

Доверяют своему лидеру менее 38 процентов американцев. Дело не только в возрасте – через три года Байдену исполнится 82 года. Жителей Соединенных Штатов удивила реакция президента на решение суда по резонансному делу Кайла Риттенхауса. Он застрелил двух человек во время беспорядков в Кеноше.

18-летний Риттенхаус присоединился к отряду дружинников и пытался защитить город от мародеров. Его адвокаты сумели доказать, что выстрелы прозвучали не случайно – жизнь Риттенхауса действительно была в опасности. Президент отреагировал на судейский вердикт противоречиво – он заявил, что возмущен решением суда, но это решение надо уважать. Таким образом, он потерял поддержку и тех, кто встал на сторону Риттенхауса, и тех, кто требовал осудить его.

На Камчатке ввели систему QR-кодов для авиарейсов и автобусных перевозок внутри региона. Документы потребуют при регистрации и посадке. Вместо цифрового пропуска пассажиры также могут предъявить сертификат о прививке, справку о перенесенном ковиде или наличии антител, а также медотвод.

Антиковидные меры ужесточили и в Ростовской области. Там ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. А власти Ханты-Мансийского автономного округа объявили в четырех муниципалитетах режим самоизоляции для жителей, у которых нет QR-кода. Непривитые могут выйти из дома только на работу, в аптеку или к врачу, в магазин за продуктами, на прогулку в парк, выгулять собаку или навестить пожилых родственников.

В Татарстане QR-коды, тем временем, уже действуют в транспорте. Однако инспекторы сообщают, что не все жители следуют новым правилам – некоторые не предъявляют пропуск, но при этом и не покидают салон, чем задерживают отправление. "Метроэлектротранс" Казани уже пригрозил таким пассажирам ответственностью.