"Москва и мир": МЦД и дожди в Индии

Количество поездок на Московских центральных диаметрах с момента их запуска увеличилось на 86 процентов. МЦД исполнилось два года. Движение по первым двум маршрутам запустили 21 ноября 2019 года. Раньше горожане воспринимали железную дорогу, исключительно как пригородный транспорт, отмечается на сайте мэра Москвы. С появлением МЦД ситуация кардинально изменилась.

Диаметры стали частью транспортной системы города. Пассажиры диаметров могут делать быстрые пересадки на станции метро, МЦК и наземный транспорт. Линии МЦД обслуживают современные составы, а для оплаты проезда доступна карта "Тройка".

Диаметрами горожане уже воспользовались более 300 миллионов раз. Чаще всего пассажирами становятся жители 45 районов столицы и семи подмосковных округов. Первый диаметр проходит через центральную часть Москвы и соединяет Одинцово и Лобню, второй – Нахабино и Подольск. К 2025 году откроется движение по всем пяти маршрутам МЦД.

Не менее 40 человек стали жертвами непогоды на юго-востоке Индии. Еще более 100 пропали без вести. Больше всего от ливней и наводнений пострадал штат Андхра-Прадеш. Там под воду ушли около 1,3 тысячи деревень. В регионе размыты дороги и мосты. С некоторыми населенными пунктами прервано автомобильное и железнодорожное сообщения. В зоне бедствия полным ходом идут поисково спасательные работы. В них задействованы военно-воздушные силы страны.

Кроме того, искать пропавших людей помогают полиция и пожарная охрана. Власти штата уже пообещали выплатить семьям погибших по 500 тысяч рупий, это более шести с половиной тысяч долларов.

Ливни обрушились на юго-восток Индии 4 дня назад, хотя сезон дождей в регионе закончился еще в сентябре. Однако эта осень стала для Индии нетипичной. С начала октября только в штате Андхра-Прадеш выпало около 520 миллиметров осадков – в полтора раза больше, чем в среднем за этот период.

В Татарстане начала действовать система QR-кодов в общественном транспорте. Этот регион стал первым, где приняли такие антиковидные меры. Так, теперь всем жителям старше 18 лет для поездок в метро и автобусах нужно предъявлять QR-код, который дают после вакцинации или перенесенном коронавирусе или в случае медотвода.

В такси и на межрегиональных маршрутах можно ездить по старым правилам. Коды проверяют кондукторы, сотрудники ревизионной службы, а также полицейские. За первый день высадить пришлось около 800 пассажиров. Также не удалось избежать недовольства людей – некоторых процесс возмущал.

Начало проверок QR-кодов в транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле надеются, что ситуация выровняется.

Ужесточили антиковидные меры и на Кубани. В Краснодарском крае QR-коды теперь нужны при посещении кафе и ресторанов (кроме заказов навынос), торговых центров и точек бытовых услуг, бассейнов, спортзалов и массовых мероприятий.