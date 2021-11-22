"Москва и мир": участок Люблинско-Дмитровской линии метро и протесты в Европе

На северном участке Люблинско-Дмитровской линии завершили проходку сразу трех перегонных тоннелей. В будущем там появятся три станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Длина нового отрезка салатовой линии составляет почти семь километров. Она пройдет вдоль Дмитровского шоссе. На объекте побывал Сергей Собянин.

Продление салатовой линии улучшит транспортное обслуживание жителей пяти столичных районов, а также подмосковного Долгопрудного. Полмиллиона человек смогут сократить время поездок по городу примерно на 20 минут. Кроме того, открытие новых станций снизит нагрузку на конечные платформы Серпуховско-Тимирязевской линии.

Брюссель приходит в себя после масштабной акции протеста. 35 тысяч человек накануне вышли на улицы бельгийской столицы. Манифестацию устроили противники коронавирусных ограничений. Митингующие требовали отменить обязательный в Бельгии сертификат о вакцинации: он необходим для посещения общественных мест. Люди прошли колонной по центральным улицам. Акция изначально носила мирный характер, но в итоге закончилась столкновениями с полицейскими. В них полетели камни и петарды. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.

Ближе к вечеру демонстранты выстроили баррикады и разгромили несколько ресторанов. Полицейским удалось взять ситуацию под контроль только ночью. А несколькими днями ранее против ограничений протестовали в Роттердаме. Манифестация изначально тоже была мирной, но закончилась задержанием более 50 человек. Несколько демонстрантов получили огнестрельные ранения. Подобные акции против коронавирусных ограничений прошли в минувшие выходные и в других городах Нидерландов.

В Татарстане начала действовать система QR-кодов в общественном транспорте. Этот регион стал первым, где приняли такие антиковидные меры. Так, теперь всем жителям старше 18 лет для поездок в метро и автобусах нужно предъявлять QR-код, который дают после вакцинации или перенесенном коронавирусе или в случае медотвода.

В такси и на межрегиональных маршрутах можно ездить по старым правилам. Коды проверяют кондукторы, сотрудники ревизионной службы, а также полицейские. За первый день высадить пришлось около 800 пассажиров. Также не удалось избежать недовольства людей – некоторых процесс возмущал.

Начало проверок QR-кодов в транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле надеются, что ситуация выровняется.

Ужесточили антиковидные меры и на Кубани. В Краснодарском крае QR-коды теперь нужны при посещении кафе и ресторанов (кроме заказов навынос), торговых центров и точек бытовых услуг, бассейнов, спортзалов и массовых мероприятий.