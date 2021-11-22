"Москва и мир": обновленная сеть "Магистраль" и дожди в Индии

В столице поменялась схема движения наземного общественного транспорта. Это стало возможным благодаря запуску очередного этапа проекта "Магистраль". Так, в центре и на юге города обновились около 200 маршрутов. Там убрали лишние и добавили новые. Так, например, вместо двух похожих маршрутов с редким интервалом движения, теперь будет один, но частый. Москвичи смогут быстрее добираться до нужных районов.

Самые быстрые автобусы сети "Магистраль" в основном курсируют по маршрутам, где есть выделенные полосы. Это позволяет пересечь город за 40–60 минут. Кроме того, маршруты переделали так, чтобы они подходили к крупным жилым кварталам и станциям МЦК и БКЛ. Так, "Магистраль" теперь проходит по Каширскому шоссе, Балаклавскому и Нахимовскому проспектам.

Не менее 40 человек стали жертвами непогоды на юго-востоке Индии. Еще более 100 пропали без вести. Больше всего от ливней, и наводнений пострадал штат Андхра-Прадеш. Там под воду ушли около 1,3 тысячи деревень. В регионе размыты дороги и мосты. С некоторыми населенными пунктами прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. В зоне бедствия полным ходом идут поисково спасательные работы. В них задействованы военно-воздушные силы страны.

Кроме того, искать пропавших людей помогают полиция и пожарная охрана. Власти штата уже пообещали выплатить семьям погибших по 500 тысяч рупий, это более шести с половиной тысяч долларов.

Ливни обрушились на юго-восток Индии 4 дня назад, хотя сезон дождей в регионе закончился еще в сентябре. Однако эта осень стала для Индии нетипичной. С начала октября только в штате Андхра-Прадеш выпало около 520 миллиметров осадков – в полтора раза больше, чем в среднем за этот период.

Небольшой мороз, а потом оттепель – такая погода ждет жителей столичного региона на этой неделе. В ближайшие дни днем будет от 0 до -3 градусов. А по ночам – до -5...-7 градусов. Но, как говорят специалисты, это ненадолго. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что уже в среду характер погоды изменится – появится облачность, а температура повысится до нуля. Ожидается мокрый снег.

Кроме того, во вторник, 23 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется резкое повышение атмосферного давления, оно подскочит до 750 миллиметров ртутного столба. Что касается других российских регионов, то некоторые ждет потепление, а в других, напротив, резко похолодает. Так, в Красноярском крае столбики термометров могут опуститься до 34 градусов ниже нуля, а на Чукотке – до -35...-37 градусов. На юге страны похолодание наоборот отступит. В некоторых районах Краснодарского края температура будет на 14 градусов выше нормы.