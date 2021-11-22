"Москва и мир": МЦД и протесты в Европе

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Количество поездок на Московских центральных диаметрах с момента их запуска увеличилось на 86 процентов. МЦД исполнилось два года. Движение по первым двум маршрутам запустили 21 ноября 2019 года. Раньше горожане воспринимали железную дорогу, исключительно как пригородный транспорт, отмечается на сайте мэра Москвы. С появлением МЦД ситуация кардинально изменилась.
Диаметры стали частью транспортной системы города. Пассажиры диаметров могут делать быстрые пересадки на станции метро, МЦК и наземный транспорт. Линии МЦД обслуживают современные составы, а для оплаты проезда доступна карта "Тройка".
Диаметрами горожане уже воспользовались более 300 миллионов раз. Чаще всего пассажирами становятся жители 45 районов столицы и семи подмосковных округов. Первый диаметр проходит через центральную часть Москвы и соединяет Одинцово и Лобню, второй – Нахабино и Подольск. К 2025 году откроется движение по всем пяти маршрутам МЦД.
Брюссель приходит в себя после масштабной акции протеста. 35 тысяч человек накануне вышли на улицы бельгийской столицы. Манифестацию устроили противники коронавирусных ограничений. Митингующие требовали отменить обязательный в Бельгии сертификат о вакцинации – он необходим для посещения общественных мест. Люди прошли колонной по центральным улицам. Акция изначально носила мирный характер, но в итоге закончилась столкновениями с полицейскими. В них полетели камни и петарды. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.
Ближе к вечеру демонстранты выстроили баррикады и разгромили несколько ресторанов. Полицейским удалось взять ситуацию под контроль только ночью. А несколькими днями ранее против ограничений протестовали в Роттердаме. Манифестация изначально тоже была мирной, но закончилась задержанием более 50 человек. Несколько демонстрантов получили огнестрельные ранения. Подобные акции против коронавирусных ограничений прошли в минувшие выходные и в других городах Нидерландов.
Небольшой мороз, а потом оттепель – такая погода ждет жителей столичного региона на этой неделе. В ближайшие дни днем будет от 0 до -3 градусов. А по ночам – до -5...-7 градусов. Но, как говорят специалисты, это ненадолго. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что уже в среду характер погоды изменится – появится облачность, а температура повысится до нуля. Ожидается мокрый снег.
Кроме того, во вторник, 23 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется резкое повышение атмосферного давления, оно подскочит до 750 миллиметров ртутного столба. Что касается других российских регионов, то некоторые ждет потепление, а в других, напротив, резко похолодает. Так, в Красноярском крае столбики термометров могут опуститься до 34 градусов ниже нуля, а на Чукотке – до -35...-37 градусов. На юге страны похолодание наоборот отступит. В некоторых районах Краснодарского края температура будет на 14 градусов выше нормы.
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