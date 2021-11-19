"Москва и мир": заболеваемость ковидом в столице и ограничения в Австрии

После окончания нерабочих дней заболеваемость ковидом в Москве снизилась на 50%. Об этом сообщили заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За последние сутки в городе подтвердили менее 4 тысяч новых случаев, тогда как в конце октября цифры превышали показатель в 8 тысяч. Также почти в 2 раза сократилось число госпитализаций.

По словам Анастасии Раковой, удалось освободить около полутора тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Заммэра отметила, что если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то можно будет вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их как ковидные.

При этом Анастасия Ракова обратила внимание на то, что ситуация с коронавирусом в столице может измениться в любой момент, в том числе ухудшиться, поэтому москвичам необходимо продолжать соблюдать санитарные меры. А тем, кто еще не вакцинировался от ковида, настоятельно порекомендовали сделать прививку.

Австрия уходит на карантин. С 22 ноября на всей территории страны вступают в силу жесткие ограничительные меры. Они коснутся как непривитых, так и вакцинированных австрийцев. Им разрешат выходить из дома только в некоторых случаях. К таким относятся, например, поездка на работу, поход в продуктовый магазин или обращение к врачу.

Отменяются все массовые мероприятия, закрываются заведения общепита, учреждения культуры и большая часть торговых точек. Школьники вновь будут учиться онлайн. Власти не уточняют сколько именно станут действовать новые правила. Выводы о их эффективности сделают через 10 дней, тогда и примут решение о смягчении или ужесточении карантина.

О чем известно точно, так это о введение с 1 февраля в Австрии обязательной вакцинацию от коронавируса для всех граждан. Канцлер Александер Шалленберг заявил, что это очень сложное, но необходимое решение. За прошедшие сутки в стране было зафиксировано более 15 тысяч новых случаев COVID-19. Это новый максимум для страны с начала пандемии. Полную вакцинацию прошли около 65% жителей Австрии.

В ближайшие сутки Европейскую часть России накроет мощный снегопад. Осадки принесет атлантический циклон "Ульрих". Накануне снег уже прошел в том числе в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

К полуночи в зоне "Ульриха" сформируется новый вихрь. Это приведет к активизации осадков. На севере европейской части страны пройдут снегопады, а в регионах средней полосы – дожди с мокрым снегом. Москвичам обещают облачную погоду с порывистым ветром. Из-за дождя и мокрого снега на дорогах возможна гололедица.

В субботу, 20 ноября, температура не поднимется выше +3 градусов. К работе в условиях снегопада в Москве уже подготовили снегоуборочную технику. Весь наземный транспорт перед выходом на линии в обязательном порядке проверяется. А ремонтные бригады дежурят в круглосуточном режиме.