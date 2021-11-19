"Москва и мир": испытания "Спутник-М" в столице и ситуация с COVID-19 за рубежом

Порядка 400 подростков в Москве прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Укол им сделали в рамках третьей фазы клинических испытаний препарата "Спутник-М".По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в этом этапе исследований участие примут 3 тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Никто из них коронавирусом не болел, и ни у кого нет медицинских противопоказаний.

Среди временных ограничений для участия в исследовании: недавно перенесенная ротовирусная инфекция или прививка, которую делали от другого заболевания. Исследования проходят на базе 12 столичных медучреждений. Все добровольцы находятся под постоянным контролем врачей. Заммэра отметила, что власти возлагают на вакцинацию подростков большие надежды, так как болеют они в последнее время все чаще. На пике в октябре коронавирус диагностировали ежедневно у тысячи детей. В сутки в больницы госпитализируют от 25 до 30 маленьких пациентов. В настоящий момент четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В ближайшие сутки Европейскую часть России накроет мощный снегопад. Осадки принесет атлантический циклон "Ульрих". Накануне снег уже прошел, в том числе, и в Санкт-Петербурге и Подмосковье. По-настоящему погода начнет портиться к концу дня 19 ноября. К полуночи в зоне "Ульриха" сформируется новый вихрь. Это приведет к активизации осадков. На Севере европейской части страны пройдут снегопады, а в регионах средней полосы ожидаются дожди с мокрым снегом. Москвичам обещают облачную погоду с порывистым ветром. Из-за дождя и мокрого снега на дорогах возможна гололедица. 20 ноября температура не поднимется выше +3 градусов. К работе в условиях снегопада в Москве уже подготовили снегоуборочную технику. Весь наземный транспорт перед выходом на линии в обязательном порядке проверяется, а ремонтные бригады дежурят в круглосуточном режиме.

Тем временем, Германия усиливает меры эпидемиологической безопасности. В стране за сутки было выявлено более 65 тысяч заболевших коронавирусом. Это рекорд за всю пандемию. Власти решили, что теперь допускать на рабочие места будут только привитых сотрудников, тех, кто уже переболел или сдал отрицательный ПЦР-тест. Весь персонал домов престарелых в Германии обяжут пройти вакцинацию. Если количество заболевших продолжит расти, то в стране закроют магазины и рестораны.

Австрийские власти, которые в начале недели первыми в Европе ввели локдаун для непривитых, не исключают, что эта мера может охватить всю страну. С 22 ноября на карантин уже уходят Верхняя Австрия и Зальцбург. В соседних Чехии и Словакии без прививки можно будет зайти лишь в аптеку и продуктовые магазины. В Греции ПЦР-тест станет пропуском в церкви. Остальные общественные места по всей стране для непривитых граждан с понедельника, 22 ноября, будут закрыты.