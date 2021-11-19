"Москва и мир": новые питомцы в столичном зоопарке и антиковидные ограничения в Германии

В Московском зоопарке появились новые питомцы. Там приютили двух котят краснокнижного манула, спасенных в Бурятии. Животных обнаружили жители одного из сел. Малыши потеряли мать, были ослаблены и истощены. Их накормили молоком и детской смесью, после чего передали в зоосад Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. Позже было решено перевезти животных к специалистам Московского зоопарка.

Оба манула – самки, им около восьми месяцев. Им дали имена Алиса и Брунгильда. Котята будут жить в специальном Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Алиса и Брунгильда уже переехали в свой новый вольер. В нем есть внутренние помещения и уличная часть.

Питомцев Московского зоопарка сейчас готовят к зимней спячке. Сотрудники откармливают енотов и енотовидную собаку Бубу. В их рацион входят перепелиные яйца, креветки, бананы, арбузы, инжир, финики, курага, а также большой ассортимент орехов.

Германия усиливает меры эпидемиологической безопасности. В стране за сутки зафиксировали более 65 тысяч заболевших ковидом. Власти решили, что теперь допускать на рабочие места будут только привитых сотрудников, тех, кто уже переболел или сдал отрицательный ПЦР- тест. Весь персонал домов престарелых в Германии обяжут пройти вакцинацию. Если количество заболевших продолжит расти, то в стране закроют магазины и рестораны.

Австрийские власти, которые в начале недели первыми в Европе ввели локдаун для непривитых, не исключают, что эта мера может охватить всю страну. С 22 ноября на карантин уходят Верхняя Австрия и Зальцбург.

В соседних Чехии и Словакии без прививки можно будет зайти лишь в аптеку и продуктовые магазины. В Греции ПЦР-тест станет пропуском в церкви. Остальные общественные места по всей стране для непривитых граждан с 22 ноября будут закрыты.

После окончания нерабочих дней заболеваемость ковидом в Москве снизилась на 50%. Об этом сообщили заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За последние сутки в городе подтвердили менее 4 тысяч новых случаев, тогда как в конце октября цифры превышали показатель в 8 тысяч. Также почти в 2 раза сократилось число госпитализаций.

По словам Анастасии Раковой, удалось освободить около полутора тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Заммэра отметила, что если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то можно будет вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их как ковидные.

При этом Анастасия Ракова обратила внимание на то, что ситуация с коронавирусом в столице может измениться в любой момент, в том числе ухудшиться, поэтому москвичам необходимо продолжать соблюдать санитарные меры. А тем, кто еще не вакцинировался от ковида, настоятельно порекомендовали сделать прививку.