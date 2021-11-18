"Москва и мир": новогоднее представление в Кремле и наводнение в Канаде

Новогоднего представления для детей в Кремле в этом году не будет. Шоу, которое по традиции проводилось в столице в конце декабря, решено отменить из-за сложной эпидемиологической ситуации. Организовать приезд школьников со всей страны в таких условиях нереально, заявили в секретариате управделами президента. Из-за коронавирусных ограничений кремлевскую елку отменяют уже во второй раз. Как и в прошлом году, будет записана телеверсия спектакля.

Попадут к деду Морозу, несмотря на все сложности, и письма – в столице заработала новогодняя почта. Оправить послание можно в парках. 53 специальных почтовых ящика, они окрашены в фиолетовый цвет, установлены у главных входов, на центральных аллеях, возле павильонов и зданий администрации. На конверте нужно указать имя и обратный адрес. Кроме того, Деду Морозу можно отправить письмо по электронной почте. Для этого придется заполнить специальную форму на сайте его московской усадьбы.

Британская Колумбия перешла в режим чрезвычайного положения. Местные власти признались, что ситуация выходит из-под контроля, и провинция не сможет самостоятельно справится с последствиями мощных ливней. Регион обратился к федеральному правительству за помощью. В зону стихийного бедствия направят военных.

Дожди на западе Канады льют с выходных. Уровень воды местами поднялся на 3,5 метра. Размыты дороги. Несколько населенных пунктов в полной блокаде. За последние сутки были спасены около 200 человек. В безопасное место их вывозили вертолетами. Всего приказ об эвакуации получили почти 18 тысяч жителей. Известно об одном погибшем. Несколько человек пропали без вести.

После прогноза синоптиков, что дожди в регионе продолжатся, в магазинах провинции опустели прилавки. Люди в панике скупают продукты, воду, и предметы первой необходимости. В ближайшие дни власти обещают наладить поставки товаров.

Депутат признался в убийстве лося. КПРФовец Валерий Рашкин записал видеообращение, в котором рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом. По его словам, он отправился на охоту после застолья (при этом подчеркнул, что спиртное не употребляет).

В лесу Рашкин якобы произвел 2 выстрела, как предполагал, в кабана, но в итоге убил лося. Вместе с другом депутат погрузил тушу в машину. Позже ее обнаружили инспекторы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. Они сказали, что охотиться на лося в тех местах незаконно. Тогда Рашкин сообщил им, что тушу он нашел, гуляя в лесу.

Сейчас депутат оправдывается тем, что его первые заявления были вызваны опасениями за себя и друга. Кроме того, его якобы ввели в заблуждение – заверили, что документы для охоты есть. На все это отреагировал лидер партии ЛДПР. Владимир Жириновский уверен, что в отношении его коллеги заведут уголовное дело. Также он отметил, что Госдума может лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.