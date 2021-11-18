"Москва и мир": БКЛ и приговор Джейкобу Ченсли

В столичном метро в час пик станет свободнее. После полного запуска Большой кольцевой линии пассажиропоток сократится примерно на 100 тысяч поездок, уверены в Дептрансе. Станет свободнее и в наземном транспорте.

Кроме того, в ведомстве заявили, что благодаря открытию новых станций БКЛ, для горожан поездки до ближайшего метро станут короче. Для этих целей запустят и оптимизируют более 90 маршрутов. Таким образом, около 450 тысяч пассажиров смогут экономить в пути до 10 минут.

Десять станций Большой кольцевой линии планируют открыть в ближайшее время. Новый участок БКЛ улучшит транспортную ситуацию в 13 столичных районах, например, в Кунцеве, Фили-Давыдкове, Можайском и Нагорном. Замкнется кольцо, по прогнозам строителей, в 2022 году. Это будет самая протяженная линия столичного метрополитена. На 70 километровой линии разместится 31 станция.

Три года и пять месяцев проведет в тюрьме Джейкоб Ченсли. Осужденного известного в США под кличкой "Шаман" также обязали заплатить две тысячи долларов за ущерб, который он нанес зданию Капитолия во время беспорядков. Ченсли был среди первых бунтовщиков, проникших 6 января в здание на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Весь мир облетели кадры, как раздетый по пояс мужчина с раскрашенным лицом, в меховой шапке с рогами и американским флагом в руках, прошелся по залам конгресса. Он посидел за столом Майкла Пенса и оставил вице-президенту записку с текстом: "Это всего лишь вопрос времени. Правосудие наступает!".

Сторона обвинения назвала Ченсли "символом варварской толпы". Адвокаты настаивали на том, что их подопечный не применял к полицейским насилия и вел себя не агрессивно. Однако суд встал на сторону обвинения. Ранее на такой же срок осудили другого участника штурма Капитолия – Скотта Фэйрлемба. Помимо участия в беспорядках, его обвинили в нападении на полицейского. Пока это самые длительные сроки для участников штурма. Всего по громкому делу арестованы около 700 человек.

Депутат признался в убийстве лося. КПРФовец Валерий Рашкин записал видеообращение, в котором рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом. По его словам, он отправился на охоту после застолья (при этом подчеркнул, что спиртное не употребляет).

В лесу Рашкин якобы произвел 2 выстрела, как предполагал, в кабана, но в итоге убил лося. Вместе с другом депутат погрузил тушу в машину. Позже ее обнаружили инспекторы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. Они сказали, что охотиться на лося в тех местах незаконно. Тогда Рашкин сообщил им, что тушу он нашел, гуляя в лесу.

Сейчас депутат оправдывается тем, что его первые заявления были вызваны опасениями за себя и друга. Кроме того, его якобы ввели в заблуждение – заверили, что документы для охоты есть. На все это отреагировал лидер партии ЛДПР. Владимир Жириновский уверен, что в отношении его коллеги заведут уголовное дело. Также он отметил, что Госдума может лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.