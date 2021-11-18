"Москва и мир": подготовка к Новому году в столице и приговор Джейкобу Ченсли в США

В Москве начали подготовку к Новому году. В городе монтируют праздничные конструкции, в том числе тоннели и арки из гирлянд. В общей сложности в столице появятся более 4 тысяч световых декоративных элементов. Также уже устанавливают новогодние ели, а чуть позже специалисты займутся и главной елкой страны – ее срубят 14 декабря и доставят на Соборную площадь Кремля. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, к украшению столицы всегда приступают заранее, чтобы москвичи и туристы заряжались особым праздничный настроением.

Кроме того, этой зимой в Москве откроются более 1300 ледовых площадок с натуральным и искусственным покрытиями. Первый каток уже заработал в парке "Яуза". Посетить его можно бесплатно. Есть где покататься и в Подмосковье – ледовую площадку залили в Химках. А самый большой каток не только столичного региона, но и страны, будет на ВДНХ. Его уже начали заливать, а открыть планируют в конце ноября.

Тем временем, "Барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад ожидают жителей центральной России в ближайшую субботу, 20 ноября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", он сформировался в акватории Гренладского моря на стыке течений. Уточняется, что выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков, что нетипично для этого времени года. Сформируется преждевременный снежный покров высотой до 4–7 сантиметров, который пролежит до весны. Помимо этого, из-за циклона атмосферное давление упадет в "барическую пропасть" – понизится с 736 до 716 миллиметров ртутного столба. А уже в воскресенье, 21 ноября, давление резко вырастет.

Три года и пять месяцев проведет в тюрьме Джейкоб Ченсли. Осужденного известного в США под кличкой "Шаман" также обязали заплатить две тысячи долларов за ущерб, который он нанес зданию Капитолия во время беспорядков. Ченсли был среди первых бунтовщиков, проникших 6 января в здание на Капитолийском холме в Вашингтоне. Весь мир облетели кадры, как раздетый по пояс мужчина с раскрашенным лицом, в меховой шапке с рогами и американским флагом в руках, прошелся по залам конгресса. Он посидел за столом Майкла Пенса и оставил вице-президенту записку с текстом: "Это всего лишь вопрос времени. Правосудие наступает!". Сторона обвинения назвала Ченсли "символом варварской толпы". Адвокаты настаивали на том, что их подопечный не применял к полицейским насилия и вел себя не агрессивно. Но суд встал на сторону обвинения. Всего по громкому делу арестованы около 700 человек.