"Москва и мир": БКЛ и наводнение в Канаде

В столичном метро в час пик станет свободнее. После полного запуска Большой кольцевой линии пассажиропоток сократится примерно на 100 тысяч поездок, уверены в Дептрансе. Станет свободнее и в наземном транспорте.

Кроме того, в ведомстве заявили, что благодаря открытию новых станций БКЛ, для горожан поездки до ближайшего метро станут короче. Для этих целей запустят и оптимизируют более 90 маршрутов. Таким образом, около 450 тысяч пассажиров смогут экономить в пути до 10 минут.

Десять станций Большой кольцевой линии планируют открыть в ближайшее время. Новый участок БКЛ улучшит транспортную ситуацию в 13 столичных районах, например, в Кунцеве, Фили-Давыдкове, Можайском и Нагорном. Замкнется кольцо, по прогнозам строителей, в 2022 году. Это будет самая протяженная линия столичного метрополитена. На 70 километровой линии разместится 31 станция.

Британская Колумбия перешла в режим чрезвычайного положения. Местные власти признались, что ситуация выходит из-под контроля, и провинция не сможет самостоятельно справится с последствиями мощных ливней. Регион обратился к федеральному правительству за помощью. В зону стихийного бедствия направят военных.

Дожди на западе Канады льют с выходных. Уровень воды местами поднялся на 3,5 метра. Размыты дороги. Несколько населенных пунктов в полной блокаде. За последние сутки были спасены около 200 человек. В безопасное место их вывозили вертолетами. Всего приказ об эвакуации получили почти 18 тысяч жителей. Известно об одном погибшем. Несколько человек пропали без вести.

После прогноза синоптиков, что дожди в регионе продолжатся, в магазинах провинции опустели прилавки. Люди в панике скупают продукты, воду, и предметы первой необходимости. В ближайшие дни власти обещают наладить поставки товаров.

"Барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад ожидают жителей центральной России в субботу, 20 ноября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", он сформировался в акватории Гренландского моря на стыке течений.

Выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков, что нетипично для этого времени года. Сформируется преждевременный снежный покров высотой до 4–7 сантиметров, который пролежит до весны. Помимо этого, из-за циклона атмосферное давление рухнет в "барическую пропасть" – понизится с 736 до 716 миллиметров ртутного столба, а уже в воскресенье давление резко вырастет.

В этом году в столичном регионе первый снег выпал 12 ноября. При этом, по данным синоптиков, раньше всех его видят жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска – уже во второй половине сентября. Позднее всего (ближе к декабрю) снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.