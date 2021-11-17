"Москва и мир": погода в столице и ситуация с COVID-19 в Европе

Аномально низкое атмосферное давление ожидается в столичном регионе на выходных. Об этом предупреждают синоптики. В центре "Фобос" пояснили, что в субботу, 20 ноября, барометры покажут 718–721 миллиметров ртутного столба, что почти на 30 единиц ниже нормы, и меньше абсолютного суточного рекорда этого дня. Такое явление называют "барическим дном". При этом уже в воскресенье, 21 ноября, давление резко поднимется. И этот скачок заметят многие москвичи.

В условиях такой резкой смены погоды люди могут испытывать сонливость и утомляемость, терять концентрацию внимания. Поэтому специалисты рекомендуют избегать физических и умственных нагрузок. Эта неделя в столичном регионе будет отличаться неустойчивой погодой. Так, к выходным в плюс к рекордам давления обещают сугробы высотой 5–10 сантиметров. Осадки в столичном регионе начнутся в ближайшие дни.

Тем временем, в России новый антирекорд смертности от коронавируса – за сутки скончались 1247 человек. При этом в стране уже неделю наблюдается постепенное снижение суточного прироста новых заболевших. Но цифры, тем менее, высокие – более 36,5 тысяч пациентов с коронавирусом.

Роспотребнадзор продлил все санитарно-эпидемиологические правила до 2024 года. Это решение прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это технический момент. И добавил, что изначально предполагалось, что пандемия закончится через полгода – год. Но на сегодняшний день понятно, что расчеты были ошибочны. В ближайшее время будет 2 года коронавируса в Росси и пока "конца и края не видно".

На фоне нестабильной ситуации с вирусом регионы и отдельные города принимают разные меры. Так, в Москве QR-коды ввели в Госдуме. Они нужны для доступа посетителей, включая официальных представителей правительства, в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов.

Европа стала эпицентром очередной атаки коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения. В европейских странах фиксируют наибольшее число новых случаев болезни и половину всех летальных исходов в мире.

Власти заговорили о новых ограничениях. Так, Австрия ввела локдаун для непривитых. В столице Нидерландов не будет новогодних гуляний. Под вопросом проведение рождественских ярмарок в Германии. Если они и откроются, то посетить их смогут только привившиеся и переболевшие ковидом.

В Нью-Йорке праздники собираются отмечать с размахом. На Таймс-сквер в канун Нового года приглашают взрослых и детей старше 5 лет, прошедших полный курс вакцинации. Тем, у кого есть медотвод от прививки, необходимо сделать ПЦР-тест. Этот документ или ковид-паспорта станут входным билетом.