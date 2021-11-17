"Москва и мир": обновление навигации в столичном метро и наводнение в Канаде

20:05
В московском метро обновляют навигацию перед открытием участка Большой кольцевой линии. Одновременно заработают сразу 10 станций. Чтобы пассажиры могли легко ориентироваться, в вагонах и на платформах меняют более 30 тысяч схем подземки. Также обновят около 60 тысяч указателей. Кроме того, в районе нового участка устанавливают лайтбоксы, которые помогут спланировать маршрут, найти нужные выходы и пересадки.
Открыть станции "Терехово", "Кунцевскую", "Давыдково", "Аминьевскую", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторскую", "Воронцовскую", "Зюзино" и "Каховскую" планируют до Нового года. Платформы относятся к западному, юго-западному и южному участкам Большой кольцевой линии. Такой масштабный запуск в метро улучшит транспортную ситуацию более чем в 10 районах столицы.
тем временем, многоэтажка в Басманном районе, которую построили по программе реновации, готова принять новоселов. Это жители трех пятиэтажек, расположенных неподалеку. Более 200 семей смогут въехать в новые квартиры уже в январе. Дом построили с подземным гаражом, с закрытым двором и хорошей отделкой.
Кроме того, новостройка на Бауманской улице построена по индивидуальному проекту и состоит из пяти секций. Она оформлена в черно-белой гамме. Все лоджии и балконы застеклены. Как и другие дома, возводимые по программе реновации, многоэтажка оснащена современными приборами учета электричества, водо- и теплоснабжения. Данные с них автоматически передаются в городские информационные системы.
Как минимум один человек стал жертвой непогоды в Британской Колумбии. Еще двое пропали без вести. Власти не исключают, что цифры могут возрасти. В регионе идет поисково-спасательные операция. Но работам мешают сильные ливни. Они накрыли запад страны в минувшие выходные и продолжаются до сих пор и стали причиной серии мощных наводнений и оползней. За двое суток в провинции выпало более 250 миллиметров осадков, это месячная норма. Некоторые населенные пункты находятся в полной изоляции.
Также обездвижены три крупные автомагистрали. Порт Ванкувера не работает. Из зоны бедствия продолжают вывозить людей. Из города Мерритт пришлось эвакуации все населения – около 7 000 человек. Потоки воды смыли два моста, повредили линии электропередач и нарушили работу системы канализации. Власти Канады назвали эту непогоду "худшей за столетие". Прогнозировать стоимость ущерба и сроки восстановительных работ пока никто не берется.
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