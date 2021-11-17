"Москва и мир": экспресс-тестирование в столице и коронавирус в Европе

Объемы экспресс-тестирования на ковид в Москве выросли за месяц более чем в два раза. Этого удалось добиться благодаря открытию новых пунктов, где проводят такой быстрый анализ. На данный момент быстрое исследование сделали почти 200 тысяч человек.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, экспресс-тестирование для всех желающих – это очень важный шаг в борьбе с коронавирусом. Оно помогает диагностировать ковид на ранней стадии, а также выявлять болезнь у бессимптомных пациентов. Тогда можно своевременно начать лечение и прерывать цепочки распространения вируса.

Экспресс-тест на антиген к ковиду делают за 15 минут. Он проводится по аналогии с ПЦР, но для получения результата биоматериал сразу помещают в специальный раствор и затем в тест-систему. Чтобы сдать анализ, понадобится паспорт для взрослого и свидетельство о рождении для детей. Также нужен номер полиса ОМС и СНИЛС при наличии.

Европа стала эпицентром очередной атаки коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения. В европейских странах фиксируют наибольшее число новых случаев ковида и половину всех летальных исходов в мире. Власти заговорили о новых ограничениях.

Так, Австрия ввела локдаун для непривитых. В столице Нидерландов не будет новогодних гуляний. Власти признаются, что проигрывают битву с коронавирусом. Число заболевших растет, хотя привитых уже около 85 процентов. Под вопросом проведение рождественских ярмарок в Германии. Если они и откроются, то посетить их смогут только привившиеся и переболевшие ковидом.

По другую сторону океана, в Нью-Йорке праздники собираются отмечать с размахом. На Таймс-сквер в канун Нового года приглашают взрослых и детей старше 5 лет, прошедших полный курс вакцинации. Тем, у кого есть медотвод от прививки, необходимо сделать ПЦР-тест. Этот документ или ковид-паспорта станут входным билетом в праздник.

В России новый антирекорд смертности от ковида – за сутки скончались 1 247 человек. При этом в стране уже неделю наблюдается постепенное снижение суточного прироста новых заболевших. Но цифры тем менее высокие – более 36,5 тысячи пациентов с коронавирусом.

Роспотребнадзор продлил все санитарно-эпидемиологические правила до 2024 года. Это решение прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это технический момент. И добавил, что изначально предполагалось, что пандемия закончится через полгода-год. Но сейчас понятно, что расчеты были ошибочны. Скоро будет 2 года коронавируса в Росси и пока "конца и края не видно".

На фоне нестабильной ситуации с вирусом регионы и отдельные города принимают разные меры. Так, в Москве QR-коды ввели в Госдуме. Они нужны для доступа посетителей, включая официальных представителей правительства, в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов.