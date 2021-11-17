"Москва и мир": экспресс-тестирование и наводнение в Канаде

Объемы экспресс-тестирования на ковид в Москве выросли за месяц более чем в два раза. Этого удалось добиться благодаря открытию новых пунктов, где проводят такой быстрый анализ. На данный момент быстрое исследование сделали почти 200 тысяч человек.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, экспресс-тестирование для всех желающих – это очень важный шаг в борьбе с коронавирусом. Оно помогает диагностировать ковид на ранней стадии, а также выявлять болезнь у бессимптомных пациентов. Тогда можно своевременно начать лечение и прерывать цепочки распространения вируса.

Экспресс-тест на антиген к ковиду делают за 15 минут. Он проводится по аналогии с ПЦР, но для получения результата биоматериал сразу помещают в специальный раствор и затем в тест-систему. Чтобы сдать анализ, понадобится паспорт для взрослого и свидетельство о рождении для детей. Также нужен номер полиса ОМС и СНИЛС при наличии.

Как минимум один человек стал жертвой непогоды в Британской Колумбии, еще двое пропали без вести. Власти не исключают, что цифры могут возрасти. В регионе идет поисково-спасательные операция, но работам мешают сильные ливни. Они накрыли запад страны в минувшие выходные, продолжаются до сих пор и стали причиной серии мощных наводнений и оползней.

За двое суток в провинции выпало более 250 миллиметров осадков – это месячная норма. Некоторые населенные пункты находятся в полной изоляции. Обездвижены три крупные автомагистрали. Порт Ванкувера не работает. Из зоны бедствия продолжают вывозить людей. Из города Мерритт пришлось эвакуации все населения – около 7 тысяч человек. Потоки воды смыли два моста, повредили линии электропередач и нарушили работу системы канализации.

Власти Канады назвали эту непогоду худшей за столетие. Прогнозировать стоимость ущерба и сроки восстановительных работ пока никто не берется.

Аномально низкое атмосферное давление ожидается в столичном регионе на выходных. Об этом предупреждают синоптики. В центре "Фобос" пояснили, что в субботу барометры покажут 718–721 миллиметров ртутного столба, что почти на 30 единиц ниже нормы, и меньше абсолютного суточного рекорда этого дня. Такое явление называют "барическим дном".

При этом уже в воскресенье давление резко поднимется. И этот скачок заметят многие москвичи. В условиях такой резкой смены погоды люди могут испытывать сонливость и утомляемость, терять концентрацию внимания. Поэтому специалисты рекомендуют избегать физических и умственных нагрузок.

Эта неделя в столичном регионе вообще будет отличаться неустойчивой погодой. Так, к выходным в придачу к рекордам давления обещают сугробы высотой 5–10 сантиметров. Осадки в столичном регионе начнутся в ближайшие дни.