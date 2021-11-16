"Москва и мир": бумажные сертификаты о вакцинации из МФЦ и локдаун в Нью-Дели

Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации. Забрать их можно в МФЦ. Также за документом могут обратиться переболевшие коронавирусом и те, у кого есть противопоказания к прививке. Ранее при вакцинации граждане получали бумажную справку, а QR-код автоматически отображался на портале госуслуг. Новая услуга будет актуальной для тех, кто не пользуется сервисом либо не имеет возможности самостоятельно распечатать документ.

Россия с первого декабря готова возобновить авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. По этим маршрутам из Москвы организуют по два рейса в неделю. При этом в Улан-Батор можно будет улететь не только из российской столицы, но и из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска. Помимо этого, с декабря снимут ограничения на регулярные и чартерные полеты в Мексику, Кубу и Катар. По прогнозам, это заметно снизит стоимость отдыха на этих курортах. Помимо теплых стран сообщение возобновляется и с Финляндией. С 12 декабря ежедневно из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно снова будут ходить два поезда. Правда, купить билеты смогу только те, кто вакцинирован препаратами, прошедшими сертифицикацию в Европейском союзе.

В Нью-Дели объявили локдаун, но не из-за пандемии. Причина – сильный смог, который накрыл индийскую столицу. Школы города закрылись на незапланированные каникулы, на несколько дней приостановлены все строительные работы, госслужащие перешли на удаленку. И без того сложная экологическая ситуация в городе ухудшилась из-за фермеров: после уборки урожая, чтобы подготовить землю к новым посевам, они традиционно сжигают солому. В этом году дым с полей оказался необычайно мощным. Содержание вредных веществ в воздухе в Нью-Дели по некоторым данным превышает норму в 20 раз.

В Сардинии дожди обернулись стихийным бедствием. Жертвой непогоды стал минимум один человек. Ненастье в регион принес очередной средиземноморский циклон. Власти были вынуждены объявить оранжевый уровень опасности. На острове отменили занятия в школах, жителям рекомендуют не выходить из дома. От ливней, наводнений и оползней страдают и другие итальянские регионы. Общий ущерб от стихии в этом году эксперты оценили в два миллиарда евро.