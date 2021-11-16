"Москва и мир": снегосплавильные пункты и возобновление авиасообщения

В столице заработали 56 снегосплавных пунктов. Они будут утилизировать снег осенью и зимой. По словам, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, общая мощность техники позволяет плавить примерно 650 тысяч кубометров снега в сутки. Чтобы все функционировало исправно, специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали все системы пунктов, а также провели пробные пуски оборудования.

Все снегосплавильные пункты в столице работают без вреда для окружающей среды. Сначала снег сбрасывается в приемный бункер, где измельчается специальными дробилками, потом попадает в резервуар со сточной водой, нагретой до определенной температуры. После специальное оборудование отфильтровывает мусор. Затем талая вода отводится в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения.

У заболевших ковидом после прививки будут аннулировать сертификат о вакцинации. Когда человек выздоровеет, QR-код снова начнет работать и будет действителен в течение полугода. Такой приказ издал Минздрав. В документе также указано, что после вакцинации код актуален год.

Новое постановление опубликовал и Роспотребнадзор. Там сказано, что с 17 ноября вакцинированные россияне смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом. Под это же правило попадают и недавно переболевшие. Но в обоих случаях у людей не должно быть симптомов заболевания.

Тем временем, ситуация с ковидом в стране немного улучшается. Если раньше фиксировали больше 40 тысяч заболевших в сутки, то сейчас 36 тысяч новых пациентов с ковидом. Это минимальное значение с конца октября. Однако в отдельных регионах показатели пока не подают. Санкт-Петербург даже обошел Москву. В городе подтвердились более 3 тысяч 100 случаев. В Москве же – 2606 заболевших.

Россия с первого декабря возобновляет авиасообщение с Бангладешем, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. По этим маршрутам из Москвы организуют по два рейса в неделю. При этом в Улан-Батор можно будет улететь не только из российской столицы, но и из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска.

Помимо этого, с декабря снимут ограничения на регулярные и чартерные полеты в Мексику, Кубу и Катар. По прогнозам, все это заметно снизит стоимость отдыха на курортах этих стран. Дело в том, что чартерные рейсы как минимум на 20 процентов дешевле регулярных. Туристы, купившие туры в Египет, уже могли заметить, как это работает. После запуска чартеров в эту страну пакетные туры подешевели почти на 50 процентов.

Помимо теплых стран, сообщение возобновляется и Финляндией. С 12 декабря ежедневно из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно снова будут ходить два поезда. Но купить билеты смогу только те, кто вакцинирован препаратами, прошедшими сертификацию в Евросоюзе.