"Москва и мир": снегоуборочная техника в столице и локдаун в Нью-Дели

В столице заработали 56 снегосплавных пунктов. Они будут утилизировать снег осенью и зимой. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, общая мощность техники позволяет плавить примерно 650 тысяч кубометров снега в сутки. Чтобы все функционировало исправно, специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали все системы пунктов, а также провели пробные пуски оборудования.

Все снегосплавные пункты в столице работают без вреда для окружающей среды. Сначала снег сбрасывается в приемный бункер, где измельчается специальными дробилками, потом попадает в резервуар со сточной водой, нагретой до определенной температуры. После специальное оборудование отфильтровывает мусор. Затем талая вода отводится в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения.

Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации. Забирать их можно в МФЦ. Также за документом могут

обратиться переболевшие коронавирусом и те, у кого есть противопоказания к прививке. Ранее при вакцинации граждане получали бумажную справку, а QR-код автоматически отображался на портале госуслуг.

Новая услуга будет актуальной для тех, кто не пользуется сервисом и не зарегистрирован там, либо не имеет возможности самостоятельно распечатать документ. Для получения выписки необходимо подать заявление в МФЦ. На сегодняшний день в стране действуют новые сертификаты о вакцинации. Сертификат о прививке действителен как в бумажном варианте, так и в электронном. Не исключено, что в будущем в сертификаты могут добавить фотографию владельца.

В Нью-Дели объявили локдаун из-за сильного смога, который накрыл индийскую столицу. Школы города закрылись на незапланированные каникулы, на несколько дней приостановлены все строительные работы, госслужащие перешли на удаленку. И без того сложная экологическая сутуация в городе ухудшилась из-за фермеров. После уборки урожая, чтобы подготовить землю к новым посевам, они традиционно сжигают солому. В этом году дым с полей оказался достаточно мощным. Содержание вредных веществ в воздухе в Нью-Дели превышает норму в 20 раз.

Дожди на итальянской Сардинии обернулись стихийным бедствием. Жертвой непогоды стал один человек. Ненастье в регион принес очередной средиземноморский циклон. Власти были вынуждены объявить оранжевый уровень опасности. На острове отменили занятия в школах, жителям рекомендуют не выходить из дома. От ливней, наводнений и оползней страдают и другие итальянские регионы. Общий ущерб от стихии в этом году эксперты оценили в два миллиарда евро.