"Москва и мир": желтый уровень опасности в столице и наводнения в Канаде

Желтый уровень погодной опасности в столице по-прежнему действует. Его продлили до утра четверга, 18 ноября, из-за гололеда. Также в Гидрометцентре пообещали переменную облачность и отсутствие осадков. Ночью температура может опуститься до минус двух градусов, в Подмосковье обещают до шести мороза. Ожидается и сильный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. К вечеру вторника, 16 ноября, атмосферное давление в столичном регионе превысит норму и достигнет 755 миллиметров ртутного столба.

Такую погоду принес в Москву и область антициклон. Он постепенно уходит из региона на юг. Долгосрочные прогнозы обещают уже в конце ноября практически январские морозы. Ночная температура сначала понизится до -8...-13 градусов, а потом дойдет до отметки -19 градусов. Днем термометры будут показывать от -7 до -12 градусов.

Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации. Забирать их можно в МФЦ. Также за документом могут обратиться переболевшие коронавирусом и те, у кого есть противопоказания к прививке. Ранее при вакцинации граждане получали бумажную справку, а QR-код автоматически отображался на портале госуслуг.

Новая услуга будет актуальной для тех, кто не пользуется сервисом и не зарегистрирован там, либо не имеет возможности самостоятельно распечатать документ. Для получения выписки необходимо подать заявление в МФЦ. На сегодняшний день в стране действуют новые сертификаты о вакцинации. Там указаны персональные данные, информация о прививке (дата, название препарата и организации, где делали укол), о медицинских противопоказаниях (если они есть) и о перенесенном ковиде. Кроме того, на первой странице в верхнем углу разместили QR-код. Сертификат о прививке действителен как в бумажном варианте, так и в электронном.

Тем временем, запад Канады ушел под воду. Ливни вызвали в регионе мощные наводнения. Только в одной Британской Колумбии за сутки выпало более 200 миллиметров осадков, это месячная норма для этих мест. И ливни, по прогнозам синоптиков, продолжатся. Местные власти начали эвакуацию жителей, вывезти нужно около семи тысяч человек.

Из-за наводнения вышли из строя водоочистные станции. Некоторые населенные пункты оказались в полной изоляции – паводки там размыли дороги и железнодорожные мосты. Около 300 человек оказались в ловушке на автотрассе в горах Британской Колумбии. Движение заблокировали два больших оползня. Выбраться самостоятельно люди не могут. К спасению привлекли вертолеты Вооруженных сил Канады. Спецоперация продолжается. Тем, кого уже удалось вытащить, понадобилась помощь врачей.