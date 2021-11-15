"Москва и мир": строительство школ и новые правила въезда для российских туристов

В районе Сокол строят новое здание школы № 1252 имени Сервантеса. Специалисты монтируют инженерные сети, идет отделка помещений, фасадов и благоустройство территории. Дополнительный корпус школы начали возводить по просьбам родителей и педагогов. Учиться в нем будут дети с 5 по 11 класс. Для них обустроят в том числе специализированные кабинеты и лаборатории для занятий робототехникой и изучения естественных наук. Как идет процесс строительства, посмотрел Сергей Собянин.

Мэр столицы заявил, что в ближайшие три года в столице появятся много новых школ и детских садов, всего более 130 объектов. Большую часть из них построят за счет городского бюджета, а остальные – на деньги инвесторов.

Госдума начала работу над законопроектами об обязательном введении QR-кодов. Сначала их рассмотрят на заседании Совета Думы. Документы подготовлены правительством. Одна из инициатив – обязательное предъявление QR-кода о прививке, документа о перенесенном COVID-19 или медотвода от вакцинации при посещении всех общественных мест, в частности, кафе и ресторанов, и массовых мероприятий.

Кроме того, такое правило собираются применить и к некоторым видам транспорта. В том числе, к полетам на самолете. Вместе с кодом нужно будет обязательно показывать паспорт. При этом законопроект не будет регулировать работу аптек, продовольственных магазинов и точек по продаже товаров первой необходимости. Некоторые ограничения в стране действуют уже на данный момент – их вводили на региональном уровне. Такие полномочия есть у губернаторов. Отмечается, что с 15 ноября Роспотребнадзор разрешил заполняемость массовых мероприятий до 70% от вместимости закрытого помещения. Но это при условии, если у всех зрителей есть QR-коды.

Куба упростила правила въезда для туристов. Это стало возможным после того, как в стране полностью привились более 73 процентов жителей и заработала программа ревакцинации. Иностранцам больше не надо делать ПЦТ-тест после прибытия. Отменяется и обязательный ранее карантин. Отдыхающим, которые полностью вакцинированы достаточно показать документ, подтверждающий наличие прививок препаратом, признанным Кубой. К их числу относятся все всероссийские вакцины. Не привитые туристы обязаны предъявить ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до вылета. Местные власти надеются, что благодаря смягчению ограничительных мер, до конца года Кубу посетят более 100 тысяч путешественников.

Возвращает туристов и Израиль, и тоже благодаря успехам прививочной кампании. Первые россияне могли бы въехать в страну уже 15 ноября, но из-за ряда технических и юридических сложностей, дату перенесли. Сейчас речь идет о первом декабря. Впрочем, ряд ограничений всё же останется. Например, россиянам, привитым отечественными вакцинами, нужно будет сдать несколько ПЦР-тестов до и после прибытия в Израиль.