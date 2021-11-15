"Москва и мир": ситуация с COVID-19 в Москве и локдаун в Австрии

Число заболевших коронавирусом в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%. Почти на 20% стало меньше и госпитализаций. Такие цифры озвучил Сергей Собянин. По мнению мэра, улучшение эпидемиологической обстановки в городе стало следствием целого ряда мер.

Обстановка с ковидом улучшилась, в частности, и благодаря нерабочим дням, которые вводились с 28 октября по 7 ноября. Однако на данный момент в городе продолжают действовать некоторые ограничения. На домашнем режиме остаются пожилые и люди с хроническими заболеваниями, если они не вакцинированы и не переболели коронавирусом. Дистанционно продолжают работать не менее 30 процентов сотрудников предприятий. Кроме того, по-прежнему действует обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте.

Завершилась Всероссийская перепись населения. В Росстате заявили, что в ней приняли участие более 99% человек от общей оценочной численности населения нашей страны. По предварительным данным, переписались 133 с половиной миллиона россиян, 25 процентов из них сделали это самостоятельно, на портале госуслуг. Такой способ использовался впервые и для для многих оказался не только удобным, но и безопасным, особенно в условиях пандемии.

Опросный лист включал в себя 33 вопроса, их разделили на две темы. Одни относились к социально-демографическим критериям: сведения о поле, возрасте, гражданстве, национальности и так далее. Другие затрагивали жилищные условия, то есть информацию о месте проживания, площади квартиры, количестве комнат. Первые итоги переписи будут подведены в январе. Тогда опубликуют общую численность россиян. А в декабре следующего года появится вся информация, полученная во время переписи, включая национальный состав страны и владение жителей разными языками.

Австрия решилась на крайние меры. На локдаун там ушли 2 миллиона человек, это около трети населения страны. Все они не вакцинированы от коронавируса. Таким образом, республика создала мировой прецедент. Пока на 10 дней. Тем, у кого нет сертификата, запрещено выходить из дома. Исключения составляют походы в аптеку, продуктовые магазины, на работу или прогулку. Нарушителей будут штрафовать на полторы тысячи евро. На данный момент в Австрии один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе. Полностью привиты только 65% населения. При этом количество новых случаев коронавируса стремительно растет.

Между тем, Израиль, где прививочная кампания одна из самых масштабных в мире, решил открыть границы для туристов, привитых "Спутником V". Россиян начнут принимать с 1 декабря. Израиль был закрыт для иностранцев с марта прошлого года. А две недели назад страна начала постепенно открываться для туристов. Первыми посетить страну смогли привитые вакцинами, которые признала ВОЗ.