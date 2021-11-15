"Москва и мир": экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве и локдаун в Австрии

На сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" теперь можно заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Речь идет об информации, которую москвичи заполняют в пунктах от руки. Так, в электроном виде нужно указать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания.

Анастасия Ракова отметила, что в сервисе автоматически сформируется QR-код, который просто нужно предъявить в любом из центров перед сдачей анализа. Это сэкономит время желающих пройти экспресс-диагностику и администраторов пунктов. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней. По QR-коду также выдадут результат анализа. На это уйдет 15–20 минут.

Госдума начала работу над законопроектами об обязательном введении QR-кодов. Сначала их рассмотрят на заседании Совета Думы. Документы подготовлены правительством. Одна из инициатив – обязательное предъявление QR-кода о прививке, документа о перенесенном COVID-19 или медотвода от вакцинации при посещении всех общественных мест, в частности, кафе и ресторанов, и массовых мероприятий. Кроме того, такое правило собираются применить и к некоторым видам транспорта. В том числе, к полётам на самолете. Вместе с кодом нужно будет обязательно показывать паспорт. При этом законопроект не будет регулировать работу аптек, продовольственных магазинов и точек по продаже товаров первой необходимости. Некоторые ограничения в стране действуют уже на сегодняшний день, их вводили на региональном уровне.

Австрия решилась на крайние меры. На локдаун там ушли 2 миллиона человек, это около трети населения страны. Все они не вакцинированы от коронавируса. Таким образом, республика создала мировой прецедент. Пока на 10 дней. Тем, у кого нет сертификата, запрещено выходить из дома. Исключения составляют походы в аптеку, продуктовые магазины, на работу или прогулку. Нарушителей будут штрафовать на полторы тысячи евро. В Австрии – один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе. Полностью привиты только 65% населения. При этом количество новых случаев коронавируса стремительно растет – новый рекорд – более 13 тысяч заболевших за сутки.

Между тем, Израиль, где прививочная кампания одна из самых масштабных в мире, решил открыть границы для туристов, привитых "Спутником V". Россиян начнут принимать с 1 декабря. Израиль был закрыт для иностранцев с марта прошлого года. А две недели назад страна начала постепенно открываться для туристов. Первыми посетить страну смогли привитые вацинами, которые признала ВОЗ.