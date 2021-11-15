"Москва и мир": Всероссийская перепись населения и новые правила въезда в другие страны

На сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" теперь можно заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Речь идет об информации, которую на сегодняшний день москвичи заполняют в пунктах от руки. Так, в электроном виде нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания.

Анастасия Ракова отметила, что в сервисе автоматически сформируется QR-код, который просто нужно предъявить в любом из центров перед сдачей анализа. Это сэкономит время желающих пройти экспресс-диагностику и администраторов пунктов. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней. По QR-коду также выдадут результат анализа. На это уйдет 15–20 минут.

Завершилась Всероссийская перепись населения. В Росстате заявили, что в ней приняли участие более 99% человек от общей оценочной численности населения нашей страны. По предварительным данным, переписались 133 с половиной миллиона россиян, 25 процентов из них сделали это самостоятельно, на портале госуслуг. Такой способ использовался впервые и для для многих оказался не только удобным, но и безопасным, особенно в условиях пандемии.

Опросный лист включал в себя 33 вопроса, их разделили на две темы. Одни относились к социально-демографическим критериям: сведения о поле, возрасте, гражданстве, национальности и так далее. Другие затрагивали жилищные условия, то есть информацию о месте проживания, площади квартиры, количестве комнат. Первые итоги переписи будут подведены в январе. Тогда опубликуют общую численность россиян. А в декабре следующего года появится вся информация, полученная во время переписи, включая национальный состав страны и владение жителей разными языками.

Куба упростила правила въезда для туристов. Это стало возможным после того, как в стране полностью привились более 73 процентов жителей и заработала программа ревакцинации. Иностранцам больше не надо делать ПЦТ-тест после прибытия. Отменяется и обязательный ранее карантин. Отдыхающим, которые полностью вакцинированы, достаточно показать документ, подтверждающий наличие прививок препаратом, признанным Кубой. К их числу относятся все всероссийские вакцины. Непривитые туристы обязаны предъявить ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до вылета. Местные власти надеются, что благодаря смягчению ограничительных мер до конца года Кубу посетят более 100 тысяч путешественников.

Возвращает туристов и Израиль, и тоже благодаря успехам прививочной кампании. Первые россияне могли бы въехать в страну уже 15 ноября, но из-за ряда технических и юридических сложностей, дату перенесли. Пока речь идет о первом декабря. Отмечается, что ряд ограничений все же останется. Например, россиянам, привитым отечественными вакцинами, нужно будет сдать несколько ПЦР-тестов: до и после прибытия в Израиль.