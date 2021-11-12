"Москва и мир": аномально теплая погода в России и наводнение в Индонезии

На выходных в Центральной России ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос". По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столичном и соседними с ним регионах ожидаются +4...+6 градусов.
Однако затем начнет сказываться влияние холодного фронта, осадки опять станут переходить в снег. В понедельник, 15 ноября, столбики термометров опустятся ниже нуля. Жителей столицы предупредили о повышении атмосферного давления с 13 по 14 ноября.
По словам специалистов, зима будет мягкой – не такой холодной и с большим количеством осадков. При этом наиболее снежным городом-миллионником за последние 10 лет стал Челябинск. Также в топе оказались Пермь, Нижний Новгород и Уфа. Самым малоснежным оказался Ростов-на-Дону.
Сертификат о вакцинации от коронавируса в России должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации.
Голикова также подчеркнула, что россияне должны достичь коллективного иммунитета против COVID-19 в кратчайшие сроки. По ее словам, только так получится не затягивать развитие пандемии в стране.
Кроме того, Голикова рассказала, что за неделю ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. Эти регионы на тепловой карте перешли из оранжевой в красную зону.
На Сицилии случилось второе за две недели наводнение. Тропический циклон принес на остров сильнейшие ливни. Больше всего пострадал курортный городок Шакка на западе острова.
Потоками воды разрушены здания и дороги, в расщелины проваливались автомобили, на улицах скопились тонны грязи. Коммунальщики приступили к восстановительным работам. Размер ущерба от стихии еще предстоит оценить.
В Индонезии с начала месяца произошло 57 наводнений и 77 торнадо. При этом пик сезона дождей начнется только в январе.
С последствиями непогоды борются и в Австралии. В некоторых районах за последние сутки выпало почти 100 миллиметров осадков. Залило сразу несколько штатов: Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию и Южную Австралию. Работу спасателей осложняют проливные дожди, грозы и ураганный ветер.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: