"Москва и мир": аномально теплая погода в России и наводнение в Индонезии

На выходных в Центральной России ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос". По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столичном и соседними с ним регионах ожидаются +4...+6 градусов.

Однако затем начнет сказываться влияние холодного фронта, осадки опять станут переходить в снег. В понедельник, 15 ноября, столбики термометров опустятся ниже нуля. Жителей столицы предупредили о повышении атмосферного давления с 13 по 14 ноября.

По словам специалистов, зима будет мягкой – не такой холодной и с большим количеством осадков. При этом наиболее снежным городом-миллионником за последние 10 лет стал Челябинск. Также в топе оказались Пермь, Нижний Новгород и Уфа. Самым малоснежным оказался Ростов-на-Дону.

Сертификат о вакцинации от коронавируса в России должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации.

Голикова также подчеркнула, что россияне должны достичь коллективного иммунитета против COVID-19 в кратчайшие сроки. По ее словам, только так получится не затягивать развитие пандемии в стране.

Кроме того, Голикова рассказала, что за неделю ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. Эти регионы на тепловой карте перешли из оранжевой в красную зону.

На Сицилии случилось второе за две недели наводнение. Тропический циклон принес на остров сильнейшие ливни. Больше всего пострадал курортный городок Шакка на западе острова.

Потоками воды разрушены здания и дороги, в расщелины проваливались автомобили, на улицах скопились тонны грязи. Коммунальщики приступили к восстановительным работам. Размер ущерба от стихии еще предстоит оценить.

В Индонезии с начала месяца произошло 57 наводнений и 77 торнадо. При этом пик сезона дождей начнется только в январе.

С последствиями непогоды борются и в Австралии. В некоторых районах за последние сутки выпало почти 100 миллиметров осадков. Залило сразу несколько штатов: Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию и Южную Австралию. Работу спасателей осложняют проливные дожди, грозы и ураганный ветер.