"Москва и мир": работа инновационных предприятий Москвы и дело о штурме Капитолия

12 ноября, 20:05
В технопарках Москвы работают более двух тысяч инновационных предприятий. На их базе создано 68 тысяч рабочих мест. Одним из главных направлений работы в пандемию стало производство медицинских препаратов. За 1,5 года фармацевтические предприятия города смогли почти в два раза нарастить объемы производства, заявил Сергей Собянин.
Мэр города посетил "Мосмедпарк" в Курьянове. Он отметил, что сегодня создан уникальный технопарк, который предназначен для различного рода испытаний, начиная от изобретений и заканчивая выдачей регистрационных удостоверений.
В "Мосмедпарке" располагаются офисы более 30 компаний. Там работают центры генетических исследований, 3D-прототипирования и сертификации медицинских изделий. Все производимые продукты проходят испытания в местных лабораториях.
Сертификат о вакцинации от коронавируса в России должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации.
Голикова также подчеркнула, что россияне должны достичь коллективного иммунитета против COVID-19 в кратчайшие сроки. По ее словам, только так получится не затягивать развитие пандемии в стране.
Кроме того, Голикова рассказала, что за неделю ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. Эти регионы на тепловой карте перешли из оранжевой в красную зону.
Участника штурма Капитолия приговорили к 41 месяцу тюрьмы. Скотта Фэйрлемба признали виновным в участии в январских беспорядках и применении силы в отношении сотрудника правоохранительных органов. Основным доказательством вины 44-летнего американца стала видеозапись, на которой зафиксировано, как мужчина нанес удар полицейскому.
Свою вину в нападении на офицера обвиняемый признал еще в августе. Он заявил, что сожалеет о произошедшем. Но суд счел, что это раскаяние не может стать смягчающим обстоятельством. Фейрлембу также выпишут штраф и после освобождения он продолжит находиться под наблюдением полиции в течение трех лет. На данный момент это самый строгий из всех 32 приговоров, вынесенных по этому делу.
6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Они попытались сорвать заседание Конгресса, на котором должны были озвучить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. В причастности к нападению обвинили более 500 человек. Первый приговор вынесли летом. 49-летнюю Анну Морган-Ллойд осудили на три года условно.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: