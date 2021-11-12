"Москва и мир": работа инновационных предприятий Москвы и дело о штурме Капитолия

В технопарках Москвы работают более двух тысяч инновационных предприятий. На их базе создано 68 тысяч рабочих мест. Одним из главных направлений работы в пандемию стало производство медицинских препаратов. За 1,5 года фармацевтические предприятия города смогли почти в два раза нарастить объемы производства, заявил Сергей Собянин.

Мэр города посетил "Мосмедпарк" в Курьянове. Он отметил, что сегодня создан уникальный технопарк, который предназначен для различного рода испытаний, начиная от изобретений и заканчивая выдачей регистрационных удостоверений.

В "Мосмедпарке" располагаются офисы более 30 компаний. Там работают центры генетических исследований, 3D-прототипирования и сертификации медицинских изделий. Все производимые продукты проходят испытания в местных лабораториях.

Сертификат о вакцинации от коронавируса в России должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации.

Голикова также подчеркнула, что россияне должны достичь коллективного иммунитета против COVID-19 в кратчайшие сроки. По ее словам, только так получится не затягивать развитие пандемии в стране.

Кроме того, Голикова рассказала, что за неделю ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. Эти регионы на тепловой карте перешли из оранжевой в красную зону.

Участника штурма Капитолия приговорили к 41 месяцу тюрьмы. Скотта Фэйрлемба признали виновным в участии в январских беспорядках и применении силы в отношении сотрудника правоохранительных органов. Основным доказательством вины 44-летнего американца стала видеозапись, на которой зафиксировано, как мужчина нанес удар полицейскому.

Свою вину в нападении на офицера обвиняемый признал еще в августе. Он заявил, что сожалеет о произошедшем. Но суд счел, что это раскаяние не может стать смягчающим обстоятельством. Фейрлембу также выпишут штраф и после освобождения он продолжит находиться под наблюдением полиции в течение трех лет. На данный момент это самый строгий из всех 32 приговоров, вынесенных по этому делу.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Они попытались сорвать заседание Конгресса, на котором должны были озвучить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. В причастности к нападению обвинили более 500 человек. Первый приговор вынесли летом. 49-летнюю Анну Морган-Ллойд осудили на три года условно.