"Москва и мир": закон об обязательных QR-кодах в России и наводнение в Индонезии

В 2021 году обследование в павильонах "Здоровая Москва" прошли свыше 277 тысяч человек. Среди них около 76 тысяч – это переболевшие коронавирусом. Для них в центрах была организована углубленная диспансеризация, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что павильоны, которые в столице впервые открылись три года назад, работают сезонно. На этот раз они перестали принимать посетителей 1 октября. Заммэра подчеркнула, что медики, работающие в павильонах, не только проверяют здоровье горожан, но и проводят диагностику, что позволяет выявить заболевание на ранней стадии.

Посетителей, у которых обнаружены какие-либо отклонения, направляют на дополнительные исследования. Некоторые из них можно пройти на месте, а часть – в специализированных медучреждениях.

Подводя итоги работы павильонов в этом году, Ракова отметила, что чаще всего у пациентов выявляли проблемы с сердечно-сосудистой системой. На втором месте – отклонения по показателям сахара в крови.

Проект "Здоровая Москва" возобновят в следующем году. На время закрытия парковых павильонов пройти обследования можно в отделениях профилактики всех городских поликлиник для взрослых.

QR-коды в общественном транспорте являются мировой практикой. В условиях пандемии многие страны признали, что других вариантов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что регионы уже реализуют свои особые полномочия. Некоторые сами вводят новые антиковидные ограничения, в том числе систему прививочных сертификатов. По словам Пескова, на федеральном уровне следят за мерами, которые принимают губернаторы, и оценивают их эффективность.

Представитель Кремля также пояснил, что власти знают об инициативе Оперштаба сделать QR-коды обязательными по всей стране. Однако предстоит еще обсуждение законопроекта в парламенте с участием специалистов. Он добавил, что считает отмену QR-кодов и других ограничений возможной только после окончания пандемии. На снятие мер также влияет процент вакцинированных.

На данный момент прививки от коронавируса сделали около 53 миллионов человек, но, по мнению Оперштаба, вакцинацию должны пройти все люди, у которых нет медотвода, поскольку заболеваемость продолжает держаться на высоком уровне. За последние сутки коронавирус диагностирован более чем у 40 тысяч человек.

На Сицилии случилось второе за две недели наводнение. Тропический циклон принес на остров сильнейшие ливни. Больше всего пострадал курортный городок Шакка на западе острова.

Потоками воды разрушены здания и дороги, в расщелины проваливались автомобили, на улицах скопились тонны грязи. Коммунальщики приступили к восстановительным работам. Размер ущерба от стихии еще предстоит оценить.

В Индонезии с начала месяца произошло 57 наводнений и 77 торнадо. При этом пик сезона дождей начнется только в январе.

С последствиями непогоды борются и в Австралии. В некоторых районах за последние сутки выпало почти 100 миллиметров осадков. Залило сразу несколько штатов: Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию и Южную Австралию. Работу спасателей осложняют проливные дожди, грозы и ураганный ветер.