"Москва и мир": павильоны "Здоровая Москва" и дело о штурме Капитолия

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В 2021 году обследование в павильонах "Здоровая Москва" прошли свыше 277 тысяч человек. Среди них около 76 тысяч – это переболевшие коронавирусом. Для них в центрах была организована углубленная диспансеризация, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что павильоны, которые в столице впервые открылись три года назад, работают сезонно. На этот раз они перестали принимать посетителей 1 октября. Заммэра подчеркнула, что медики, работающие в павильонах, не только проверяют здоровье горожан, но и проводят диагностику, что позволяет выявить заболевание на ранней стадии.
Посетителей, у которых обнаружены какие-либо отклонения, направляют на дополнительные исследования. Некоторые из них можно пройти на месте, а часть – в специализированных медучреждениях.
Подводя итоги работы павильонов в этом году, Ракова отметила, что чаще всего у пациентов выявляли проблемы с сердечно-сосудистой системой. На втором месте – отклонения по показателям сахара в крови.
Проект "Здоровая Москва" возобновят в следующем году. На время закрытия парковых павильонов пройти обследования можно в отделениях профилактики всех городских поликлиник для взрослых.
Участника штурма Капитолия приговорили к 41 месяцу тюрьмы. Скотта Фэйрлемба признали виновным в участии в январских беспорядках и применении силы в отношении сотрудника правоохранительных органов. Основным доказательством вины 44-летнего американца стала видеозапись, на которой зафиксировано, как мужчина нанес удар полицейскому.
Свою вину в нападении на офицера обвиняемый признал еще в августе. Он заявил, что сожалеет о произошедшем. Но суд счел, что это раскаяние не может стать смягчающим обстоятельством. Фейрлембу также выпишут штраф и после освобождения он продолжит находиться под наблюдением полиции в течение трех лет. На данный момент это самый строгий из всех 32 приговоров, вынесенных по этому делу.
6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Они попытались сорвать заседание Конгресса, на котором должны были озвучить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. В причастности к нападению обвинили более 500 человек. Первый приговор вынесли летом. 49-летнюю Анну Морган-Ллойд осудили на три года условно.
В выходные в Центральной России ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос". По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столичном и соседними с ним регионах ожидается плюс 4–6 градусов, но затем начнет сказываться влияние холодного фронта, осадки опять станут переходить в снег. В понедельник, 15 ноября, столбики термометров опустятся ниже нуля.
Жителей столицы предупреждают о повышении атмосферного давления с 13 по 14 ноября. Метеочувствительным москвичам стоит внимательнее следить за своим самочувствием. При этом зима, по словам специалистов, будет мягкой – последние расчеты говорят о том, что зима может стать не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад. Однако метеорологи обещают большое количество осадков.
Наиболее снежным городом-миллионником за последние 10 лет стал Челябинск. Это выяснили аналитики "Яндекса". Также в топе – Пермь, Нижний Новгород и Уфа, а самым малоснежным оказался Ростов-на-Дону.
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