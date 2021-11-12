"Это наш город": свыше 28 млн квадратных метров асфальтового покрытия заменили в Москве

В этом году в Москве заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия. Одна из главных задач дорожного ремонта – убрать колейность, которая образуется из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. Она негативно влияет на безопасность и может спровоцировать аварии.

В порядок привели участки Садового кольца, а также Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов, автодороги М-3 "Украина", Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

Рабочие также отремонтировали участки Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц.