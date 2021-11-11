"Москва и мир": исследование препарата "Спутник М" и более 1 млн молний в Австралии

В России стартовала третья фаза исследования препарата "Спутник М". Это двухкомпонентная вакцина, которую планируют применять для иммунизации подростков. Участие в эксперименте примут школьники в возрасте от 12 до 17 лет. Всего около трех тысяч человек, 600 из них получат плацебо. Прививать подростков будут в два этапа, изменится лишь дозировка.

В России QR-коды могут стать обязательными для входа в транспорт, кафе и магазины. Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Там отметили, что сейчас идет подготовка соответствующего законопроекта.

В Кремле сообщили, что в том или ином виде QR-коды сохранятся до конца пандемии. Сейчас система электронных сертификатов введена в 77 из 85 регионов страны.

В Хабаровском крае с 1 декабря коды станут обязательными для посещения железнодорожных вокзалов и аэропортов. Сейчас они необходимы для входа в междугородние автобусы. В дальнейшем эта мера может распространится на продуктовые супермаркеты, которые расположены в крупных краевых торговых центрах края.

В РФ также расширяется обязательная вакцинация для пожилых. Такая мера будет действовать в Краснодарском крае. Кубань вслед за Санкт-Петербургом делает обязательными прививки от коронавируса для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Более миллиона молний зафиксировали за сутки над центральными и восточными районами Австралии. Сильнейшая за 20 лет гроза с ливнями обрушилась на материк накануне. Фронт протянулся на 2,5 тысячи километров от Северной территории до юго-востока штата Квинсленд. В некоторых районах реки вышли из берегов и потоки воды затопили дороги.