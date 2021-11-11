"Москва и мир": погода в столице и ситуация с COVID-19 в Германии

В окрестностях столицы прошли ледяные дожди. За ночь улицы покрылись тонкой коркой льда. Гололедица привела к авариям. Так, на Дмитровском шоссе возле МКАД из-за скользкой дороги столкнулись 16 автомобилей. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и острожными, потому что неблагоприятные условия в городе сохранятся.

Ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погоду в Москве определяет североатлантический циклон, который принес облачность. Ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер будет не сильным – с порывами до 4 метров в секунду.

Что касается выходных, то тут специалисты существенного изменения погоды не прогнозируют. В субботу, 13 ноября, в столице ожидаются до плюс 4 градусов. А в воскресенье Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, столбики термометров поднимутся только до нуля, вечером может выпасть небольшой снег. Также обещают, что атмосферное давление повысится.

В Германии антирекорд по числу заболевших коронавирусом – полее 50 тысяч человек за сутки. Такого в стране не было с начала пандемии. Жертвами ковида за прошлый день стали 235 жителей. Самая сложная ситуация в районе Саксонская Швейцария. Больницы там заполнены на 100 процентов. Красный уровень эпидемиологической опасности объявлен и в других немецких регионах.

В четверг, 1 ноября, парламент страны будет обсуждать план по выходу из эпидемиологического кризиса. Ранее Ангела Меркель заявила, что для невакцинированных в стране введут жесткие ограничения. Одна из предлагаемых мер – ежедневное обязательное тестирование на рабочих местах для тех, кто не прививался и не болел.

Рост заболеваемости коронавирусом происходит сейчас и в Скандинавии. В Норвегии болезнь за сутки подтвердилась у более чем двух тысяч жителей. В Дании диагнозов на тысячу больше. Власти этих стран тоже не исключают введения ограничений. Так, в Копенгагене обсуждают возвращение ковид-паспортов в самое ближайшее время.

Чуть больше половины россиян старшего возраста вакцинировались от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что именно пожилые граждане входят в группу риска по ковиду. У них чаще развиваются осложнения, которые иногда несовместимы с жизнью. Прививка же помогает перенести болезнь легче.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинацию должны пройти все люди, у которых нет медотвода, в том числе пожилые и страдающие хроническими заболеваниями. Такие обязательные прививки на этой неделе уже ввели в Санкт-Петербурге.

Татьяна Голикова также поручила главам регионов, Минздраву, Минтруду, Роспотребнадзору, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования провести работу с гражданами старшего возраста. Им нужно разъяснить все плюсы вакцинации. Если требуется, то индивидуально.

А в Москве пенсионеры получают поощрительные наборы после прививки. В столице вручили уже более 300 тысяч коробок с разными предметами, которые помогут поддерживать здоровье.